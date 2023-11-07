Фил Невилл возглавил "Портленд Тимберс"
Бывший игрок "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл был назначен главным тренером "Портленд Тимберс" из МЛС.
Предыдущим местом работы младшего брата Гари Невилла был "Интер Майами", совладельцем которого является бывший партнер Фила по "Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Невилл-младший тренировал "Интер Майами" с января 2021. Однако еще минувшим летом Бекхэм указал Филу на дверь.
Отдохнув несколько месяцев, 46-летний англичанин решил остаться в хорошо знакомой ему лиге и сегодня возглавил "Портленд Тимберс".
Контракт Невилла, который также возглавлял женскую сборную Англии и входит в тренерский штаб мужской сборной Канады, с клубом МЛС рассчитан до 2026 года.
07.11.2023 17:00
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