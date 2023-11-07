Невилл призвал Премьер-Лигу разобраться с "Арсеналом" и "Ливерпулем"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу разобраться с клубами вроде "Арсенала" и "Ливерпуля", которые публично осуждают судейство.

На следующий день после поражения от "Ньюкасла" со счетом 1:0 "Арсенал" выпустил заявление в поддержку своего главного тренера Микеля Артеты, который яростно раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге.



Невилл находится этот прецедент опасным, равно как и заявление "Ливерпуля" после ошибочно отмененного гола Луиса Диаса.



"Думаю, "Арсенал" сделал очень плохое заявление. Я чувствовал то же самое и в предыдущий раз".



"Ливерпуль" шокирующим образом атаковал судейский корпус, хотя мы знаем, что в матче с "Тоттенхэмом" имела место явная ошибка против них. Им пришлось многое пережить. Но на следующий день "Ливерпуль" делает свое заявление, упоминая спортивную честность, упоминая изучение всех вариантов, а затем они предлагают переигровку. Думаю, это было довольно опасно".



"Заявление "Арсенала" тоже довольно опасно".



"На старте сезона все клубы подписали новый кодекс поведения. Я не говорю, что рефери нельзя подвергать давлению или что Микель Артета с другими тренерами не могут чувствовать себя пострадавшими в конце матча. Я лишь говорю, что клубы сами должны вести себя лучше в таких обстоятельствах".



"Теперь я смотрю на Премьер-Лигу и на руководство Премьер-Лиги, потому что реальность такова, что им нужно начать защищать рефери".



"Поначалу я был в восторге от новых принципов прозрачности, извинений перед тренерами и того факта, что рефери общаются с клубами, но в ответ на это собственные клубы подрывают их авторитет".



"Премьер-Лига должна привести это в порядок. Другие клубы должны поставить на место клубы, которые пишут эти письма, потому что сама идея этих писем — это неизведанная территория".



"Мне кажется, Артета сорвался в субботу, и это нормально, потому что он эмоционален. Такое впечатление, что он отправился к своему руководству в воскресенье и сказал: "Вы должны поддержать меня". Они на это повелись".



"Арсенал" — это целая организация. Это огромный, великий и замечательный футбольный клуб с богатой историей. Они должны вести себя лучше, и тот, кто одобрил это заявление, будет чувствовать себя расстроенным через несколько лет".



"Думаю, Премьер-Лига должна адресовать это перед своими клубам. Они должны сказать клубам, что ожидают другого поведения от них, гораздо лучше", — сообщил Невилл Sky Sports.