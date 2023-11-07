Невилл призвал Премьер-Лигу разобраться с "Арсеналом" и "Ливерпулем"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу разобраться с клубами вроде "Арсенала" и "Ливерпуля", которые публично осуждают судейство.
На следующий день после поражения от "Ньюкасла" со счетом 1:0 "Арсенал" выпустил заявление в поддержку своего главного тренера Микеля Артеты, который яростно раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге.
Невилл находится этот прецедент опасным, равно как и заявление "Ливерпуля" после ошибочно отмененного гола Луиса Диаса.
"Думаю, "Арсенал" сделал очень плохое заявление. Я чувствовал то же самое и в предыдущий раз".
"Ливерпуль" шокирующим образом атаковал судейский корпус, хотя мы знаем, что в матче с "Тоттенхэмом" имела место явная ошибка против них. Им пришлось многое пережить. Но на следующий день "Ливерпуль" делает свое заявление, упоминая спортивную честность, упоминая изучение всех вариантов, а затем они предлагают переигровку. Думаю, это было довольно опасно".
"Заявление "Арсенала" тоже довольно опасно".
"На старте сезона все клубы подписали новый кодекс поведения. Я не говорю, что рефери нельзя подвергать давлению или что Микель Артета с другими тренерами не могут чувствовать себя пострадавшими в конце матча. Я лишь говорю, что клубы сами должны вести себя лучше в таких обстоятельствах".
"Теперь я смотрю на Премьер-Лигу и на руководство Премьер-Лиги, потому что реальность такова, что им нужно начать защищать рефери".
"Поначалу я был в восторге от новых принципов прозрачности, извинений перед тренерами и того факта, что рефери общаются с клубами, но в ответ на это собственные клубы подрывают их авторитет".
"Премьер-Лига должна привести это в порядок. Другие клубы должны поставить на место клубы, которые пишут эти письма, потому что сама идея этих писем — это неизведанная территория".
"Мне кажется, Артета сорвался в субботу, и это нормально, потому что он эмоционален. Такое впечатление, что он отправился к своему руководству в воскресенье и сказал: "Вы должны поддержать меня". Они на это повелись".
"Арсенал" — это целая организация. Это огромный, великий и замечательный футбольный клуб с богатой историей. Они должны вести себя лучше, и тот, кто одобрил это заявление, будет чувствовать себя расстроенным через несколько лет".
"Думаю, Премьер-Лига должна адресовать это перед своими клубам. Они должны сказать клубам, что ожидают другого поведения от них, гораздо лучше", — сообщил Невилл Sky Sports.
07.11.2023 16:00
Просмотров: 1193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука какой же Невилл лох… уже тошнит от его слюнтяйства
(ответить)
судей надо наказывать за ошибки. Вплоть до лишения лицензии пожизненно
(ответить)
Да да конечно, надо все оставить как есть, чтобы дальше косячили тем самым навлекая на себя еще больше гнева. Артета делает все правильно, надо что то с этим делать. Имея систему VAR они не имеют права на такие ошибки. Пересмотри если не уверен. Бывают спорные моменты на усмотрение судьи, но такие моменты как не засчитать гол Луиса Диаса, засчитать гол Брентфорда из офсайда (прошлый сезон), гол Ньюкасла в последнем туре это какая это уже очень и очень большая ошибка. Тут от извинений судейского корпус них...ра никому легче не станет.
(ответить)
Ебанное манко-чмо.
(ответить)
просто извинения после грубейших ошибок звучат уже неубедительно, ощущение что на отвали судят
(ответить)
Ratboy
(ответить)
легко занимать такую позицию. я бы посмотрел на него, если мю боролся за высокие строчки и такие же косяки с судейством всплывали в их матчах. эта манчетсерская паскуда по другому бы запела. однокалиточное мышление оно такое. артета не даст соврать
(ответить)
лyзepxyй расформировать
гeйгyннepoв в 3-ю лигу
справедливо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий