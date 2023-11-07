Лэмпард пытался купить Беллингема в "Челси"
Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался приобрести полузащитника Джуда Беллингема в свой первый период работы главным тренером "Челси".
В своих первых 14 матчах за "Реал" после перехода из дортмундской "Боруссии" 20-летний Беллингем забил 13 голов, чем заставил кусать локти клубы, которые могли заполучить Джуда в прошлом.
Одним из таких клубов является "Челси", чьи боссы не поверили чутью Лэмпарда и не стал покупать Беллингема, когда тот только начинал свою карьеру в "Бирмингеме".
"Когда я тренировал "Челси", я отчаянно пытался подписать Джуда Беллингема".
"Но я не мог протолкнуть это наверху — идея заплатить 20 миллионов фунтов за игрока его возраста..." — цитирует Лэмпарда talkSPORT.
07.11.2023 15:00
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20млн было мало, нужно было сказать 120)))
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Да что там, его ещё Венгер мог в своё время подписать.
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