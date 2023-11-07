Лэмпард пытался купить Беллингема в "Челси"

Джуд Беллингем Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался приобрести полузащитника Джуда Беллингема в свой первый период работы главным тренером "Челси".

В своих первых 14 матчах за "Реал" после перехода из дортмундской "Боруссии" 20-летний Беллингем забил 13 голов, чем заставил кусать локти клубы, которые могли заполучить Джуда в прошлом.

Одним из таких клубов является "Челси", чьи боссы не поверили чутью Лэмпарда и не стал покупать Беллингема, когда тот только начинал свою карьеру в "Бирмингеме".

"Когда я тренировал "Челси", я отчаянно пытался подписать Джуда Беллингема".

"Но я не мог протолкнуть это наверху — идея заплатить 20 миллионов фунтов за игрока его возраста..." — цитирует Лэмпарда talkSPORT.


Метки Беллингем, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 15:00

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  1. makeewadim 07.11.2023 15:15 # makeewadim
    20млн было мало, нужно было сказать 120)))

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  2. suddenly 07.11.2023 15:13 # suddenly
    Да что там, его ещё Венгер мог в своё время подписать.

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