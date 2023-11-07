Невилл раскритиковал Рэшфорда за вечеринку после дерби Манчестера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда за празднование Дня рождения после поражения 0:3 в дерби против "Манчестер Сити".

Спустя считанные часы после разгрома на "Олд Траффорд" в дерби Манчестера Рэшфорд был замечен в одном из ночных клубов, празднуя свое 26-летие.



Невилл расстроен, что Рэшфорд поступил таким образом, особенно будучи воспитанником "Юнайтед". По словам Гари, в его времена подобное было бы невозможно.



"Я говорил об этом в свой книге. Я говорил об этом открыто и публично. Если мы проигрывали матч, любой матч, то все вечерние похождения отменялись. Я уж молчу о дерби Манчестера, после поражения в котором мы бы не высовывались неделю или две. Все просто. Таким было мое правило и правило остальных парней в раздевалке".



"Тебя нельзя была увидеть в общественном месте, если ты проигрывал футбольный матч, потому что там ты столкнулся бы с людьми, которые заплатили большие деньги, чтобы посмотреть игру команды, и эти люди не хотят видеть, как ты наслаждаешься собой и празднуешь. Это оптический вопрос".



"Думаю, оптически ты не выглядишь здорово, если замечен в ночном клубе после дерби Манчестера. Я не думаю, что это правильно. Эрик Тен Хаг сказал, что это была ошибка, и я бы тоже классифицировал это как ошибку".



"Маркус родом из Манчестера. Я знаю, что то был его День рождения, и жизнь должна продолжаться, но речь о дерби Манчестера. Когда тебя едва победили 3:0, фанаты не хотят слышать, что ты гуляешь".



"Кроме того, тремя днями ранее "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" в Кубке Лиги. Наверное, то была не лучшая подготовка к дерби. Так что это не самое умное решение. Совершил ли он нечто невероятно ошибочное? Нет, но это была не самая умная вещь", — сообщил Невилл в своем подкасте.