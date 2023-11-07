Анонс матча "Манчестер Сити" — "Янг Бойз"

"Манчестер Сити" досрочно выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, если победит "Янг Бойз" во вторник вечером.

Пока что "Сити" идет со 100-процентным результатом в Лиге Чемпионов, выиграв все три своих первых матча на групповом этапе.



Эта серия включает в себя победу 1:3 в гостях у "Янг Бойз" две недели назад, когда швейцарской команде просто не хватило класса, чтобы остановить "горожан".



"Мы постараемся выйти в следующую стадию, которая будет в феврале. Это многое значит для клуба. Быть там — это успех. Это так важно. Важнее, чем вы можете представить, потому что мы сможем запарковать автомобиль до февраля, сосредоточившись на Премьер-Лиге и других турнирах. Мы должны решить этот вопрос во вторник".



"Мы должны постараться финишировать первыми в группе. Тогда мы сможем сыграть ответный матч (в 1/8 финала) дома, и так определенно лучше", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- Эти команды встретятся только второй раз после матча в Берне две недели назад.



- "Сити" выиграл два из трех матчей против швейцарских команд, а "Янг Бойз" проиграл семь из 11 против английских.



- "Сити" не потерпел ни одного поражения в 27 последних домашних матчах Лиги Чемпионов (25 побед, 2 ничьи).



- "Янг Бойз" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов.



- У "Янг Бойз" ни одной победы в пяти последних выездах к английским командам в еврокубках.



- В этом сезоне "Сити" выиграл все шесть своих домашних матчей с общим счетом 19:4.



- "Янг Бойз" потерпел только одно поражение в своих 12 выездных матчах в этом сезоне (6 побед, 5 ничьих) с учетом всех соревнований.



- Никто из команд не забил в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем "Сити" (9).



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за возникших у него против "Борнмута" проблем с лодыжкой. Кевин Де Брюйне по-прежнему травмирован.



Лига Чемпионов. Группа G. 4-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз