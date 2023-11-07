"Арсенал" составляет досье судейских ошибок

Микель Артета "Арсенал" готовится ко встрече с представителями судейского корпуса, собираясь указать на предвзятость рефери в отношении своего клуба.

В минувший уикенд "Арсенал" потерпел поражение 1:0 от "Ньюкасла", пропустив спорный гол от Энтони Гордона.

Главный тренер "канониров" Микель Артета был крайне разочарован судейством в этом отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще.

Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" не будет ограничиваться словами. "Канониры" считают, что в судейских решениях прослеживается определенный "шаблон", который говорит о предвзятости арбитров в отношении лондонского клуба.

В данный момент "Арсенал" собирает досье из соответствующих судейских решений, начиная с прошлого сезона. Организации Ховарда Уэбба будет указано на конкретные инциденты, включая ошибочно засчитанный гол "Брентфорда" против "канониров" в феврале, ошибочно отмененный гол Габриэля Мартинелли против "Манчестер Юнайтед" в сентябре прошлого года и непоказанную красную карточку Матео Ковачичу из "Манчестер Сити" за фол против Мартина Эдегора ранее в этом сезоне.


Метки PGMOL, Арсенал, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1344

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  1. astana-spurs 07.11.2023 13:42 # astana-spurs
    Бля какой же он Терпила ска!!!
    Клопп рядом уже не дышит.

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  2. yxaxaxaxaxa 07.11.2023 13:35 # yxaxaxaxaxa
    правильно , надо еще ФА напомнить что там 120 дел по голубой помойке лежат и отобрать у них все кубки за последние 10 лет с понижением до 5 дивизиона

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  3. ab55khan 07.11.2023 13:34 # ab55khan
    правильно ! ибо некуй судьям косячить от матча к матчу ! + ко этому списку добавить удар локтем в затылок от гимайрайша!

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  4. gameboy 07.11.2023 13:20 # gameboy
    Всегда так было есть и будет, мю вообще похоронили, словно контракт закончился

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  5. abse 07.11.2023 13:09 # abse
    Правильно, я считаю!
    А ещё лучше если каждый клуб будет делать тоже самое, тогда и изменения будут, просто разговорами кроме извинений ничего не добиться.

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  6. ratamahatta 07.11.2023 12:35 # ratamahatta
    Артета так в скором времени переплюнет клопа по нытью

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  7. shakur 07.11.2023 12:33 # shakur
    Правильно.

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  8. edgarkuznetsov 07.11.2023 12:17 # edgarkuznetsov
    Ну и клоун же заднепроходный

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  9. moneycity 07.11.2023 12:07 # moneycity
    Обоссанные нытики, такие же как и портовые проститутки из лузерхyйни.
    Я даже не удивлён, что эти два клуба занимаются такой хернёй, ведь им всё время, по их мнению, не хватает немного для чемпионства, но по факту между этими неудачниками и КОРОЛЯМИ пропасть, потому они никак и не могут выиграть АПЛ. Про картонную АПЛ ЛГБТпуля можете не писать, ведь все адекватные люди понимают, что это картонка.

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