"Арсенал" составляет досье судейских ошибок

"Арсенал" готовится ко встрече с представителями судейского корпуса, собираясь указать на предвзятость рефери в отношении своего клуба.

В минувший уикенд "Арсенал" потерпел поражение 1:0 от "Ньюкасла", пропустив спорный гол от Энтони Гордона.



Главный тренер "канониров" Микель Артета был крайне разочарован судейством в этом отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще.



Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" не будет ограничиваться словами. "Канониры" считают, что в судейских решениях прослеживается определенный "шаблон", который говорит о предвзятости арбитров в отношении лондонского клуба.



В данный момент "Арсенал" собирает досье из соответствующих судейских решений, начиная с прошлого сезона. Организации Ховарда Уэбба будет указано на конкретные инциденты, включая ошибочно засчитанный гол "Брентфорда" против "канониров" в феврале, ошибочно отмененный гол Габриэля Мартинелли против "Манчестер Юнайтед" в сентябре прошлого года и непоказанную красную карточку Матео Ковачичу из "Манчестер Сити" за фол против Мартина Эдегора ранее в этом сезоне.