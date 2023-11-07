Анонс матча "Боруссия" — "Ньюкасл"
В своем четвертом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией".
Набрав четыре очка в двух первых матчах группового этапа, две недели назад "Ньюкасл" был бит дома "Боруссией" со счетом 0:1.
В том матче "Ньюкасл" дважды попал в каркас ворот, и перед ответной встречей главный тренер "сорок" Эдди Хау выразил надежду, что в Дортмунде удача будет на стороне его команды.
"Думаю, то было противостояние двух равных по силе команд. Тот матч мог завершиться и так, и этак. Надеюсь, на сей раз детали будут в нашу пользу", — сообщил Хау журналистам.
- "Боруссия" выиграла свой единственный матч против "Ньюкасла" — 0:1 на "Сент-Джеймс Парк" в октябре.
- "Боруссии" не удавалось обыграть какую-либо английскую команду и дома, и на выезде в одном розыгрыше Лиги Чемпионов с дубля против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1996/97.
- "Ньюкасл" выиграл все четыре первых матча против немецких команд в еврокубках (2001-2003), но сейчас не знает побед уже два таких поединка кряду.
- "Боруссия" сыграет свой 150-й матч в Лиге Чемпионов. Среди немецких команд больше только в "Баварии".
На прошлой неделе лазарет "Ньюкасла" пополнился защитниками Дэном Берном и Мэттом Таргеттом, которые пропустят два и три месяца соответственно. По-прежнему отсутствуют Свен Ботман, Эллиотт Андерсон, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Александер-Исак, а Сандро Тонали отбывает 10-месячную дисквалификацию.
Лига Чемпионов. Группа F. 4-й тур
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия)
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
07.11.2023 11:00
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Последние комментарии:
07.11.2023 07:50 #
blueisthecolor
Постекоглу канеш жесткий догматик. Челик явно смотрел матчи Челси, из которых и ежу понятно, что поставь против нас хоть полуразобранный автобус - и синие будут тужиться и поймают тупняк с нашими бегунками, ну и по ходу дела ты получишь несколько выпадом в контры, да еще и с Сонни. Но нет, он продолжил гнуть свою линию, которая оказалась самой удобной для нашей быстроногой, но медленномыслящей группы атаки, встав в ряд на центральной линии поля. Я канеш понимаю мол принципы и видение и бла бла бла, но вместо реального шанса урвать ничейку или даже победу против этого то Челси, у которого коленки дрожали при стандартах ТТХ вдевятером, он получил три плюхи от Кексона. Такие тренеры за чемпик не борятся, ну кроме Пепа начала своей карьеры разве только
Источник: http://fapl.ru/posts/103837/?c=1
По делу. Оглы сыграл на яйцах, вместо того, чтобы поставить автобус и получить очки.
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включил вчера петучэм - чорли на 70 минуте, ор конечно, восемь полевых петухов создали 3-4 стопроцентных момента)) мудрик топ
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mufc1994
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ian
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lahmatyj
sace
superperez101
keita
steveg8
drogba11cool
bes-ter
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Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
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выскочки вернутся на законное место.
велком
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