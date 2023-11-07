Анонс матча "Боруссия" — "Ньюкасл"

Марко Ройс и Киран Триппьер В своем четвертом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией".

Набрав четыре очка в двух первых матчах группового этапа, две недели назад "Ньюкасл" был бит дома "Боруссией" со счетом 0:1.

В том матче "Ньюкасл" дважды попал в каркас ворот, и перед ответной встречей главный тренер "сорок" Эдди Хау выразил надежду, что в Дортмунде удача будет на стороне его команды.

"Думаю, то было противостояние двух равных по силе команд. Тот матч мог завершиться и так, и этак. Надеюсь, на сей раз детали будут в нашу пользу", — сообщил Хау журналистам.

- "Боруссия" выиграла свой единственный матч против "Ньюкасла" — 0:1 на "Сент-Джеймс Парк" в октябре.

- "Боруссии" не удавалось обыграть какую-либо английскую команду и дома, и на выезде в одном розыгрыше Лиги Чемпионов с дубля против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1996/97.

- "Ньюкасл" выиграл все четыре первых матча против немецких команд в еврокубках (2001-2003), но сейчас не знает побед уже два таких поединка кряду.

- "Боруссия" сыграет свой 150-й матч в Лиге Чемпионов. Среди немецких команд больше только в "Баварии".

На прошлой неделе лазарет "Ньюкасла" пополнился защитниками Дэном Берном и Мэттом Таргеттом, которые пропустят два и три месяца соответственно. По-прежнему отсутствуют Свен Ботман, Эллиотт Андерсон, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Александер-Исак, а Сандро Тонали отбывает 10-месячную дисквалификацию.

Лига Чемпионов. Группа F. 4-й тур
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия)
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Боруссия, Лига Чемпионов, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 377

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  1. skydreams 07.11.2023 11:58 # skydreams
    07.11.2023 07:50 #
    blueisthecolor

    Постекоглу канеш жесткий догматик. Челик явно смотрел матчи Челси, из которых и ежу понятно, что поставь против нас хоть полуразобранный автобус - и синие будут тужиться и поймают тупняк с нашими бегунками, ну и по ходу дела ты получишь несколько выпадом в контры, да еще и с Сонни. Но нет, он продолжил гнуть свою линию, которая оказалась самой удобной для нашей быстроногой, но медленномыслящей группы атаки, встав в ряд на центральной линии поля. Я канеш понимаю мол принципы и видение и бла бла бла, но вместо реального шанса урвать ничейку или даже победу против этого то Челси, у которого коленки дрожали при стандартах ТТХ вдевятером, он получил три плюхи от Кексона. Такие тренеры за чемпик не борятся, ну кроме Пепа начала своей карьеры разве только

    Источник: http://fapl.ru/posts/103837/?c=1


    По делу. Оглы сыграл на яйцах, вместо того, чтобы поставить автобус и получить очки.

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  2. butcher7777 07.11.2023 11:49 # butcher7777
    включил вчера петучэм - чорли на 70 минуте, ор конечно, восемь полевых петухов создали 3-4 стопроцентных момента)) мудрик топ

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  3. spisok-vatnikov 07.11.2023 11:43 # spisok-vatnikov
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  4. slavaukraine 07.11.2023 11:27 # slavaukraine
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  5. electric 07.11.2023 11:05 # electric
    выскочки вернутся на законное место.
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