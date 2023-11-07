Анонс матча "Боруссия" — "Ньюкасл"

В своем четвертом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией".

Набрав четыре очка в двух первых матчах группового этапа, две недели назад "Ньюкасл" был бит дома "Боруссией" со счетом 0:1.



В том матче "Ньюкасл" дважды попал в каркас ворот, и перед ответной встречей главный тренер "сорок" Эдди Хау выразил надежду, что в Дортмунде удача будет на стороне его команды.



"Думаю, то было противостояние двух равных по силе команд. Тот матч мог завершиться и так, и этак. Надеюсь, на сей раз детали будут в нашу пользу", — сообщил Хау журналистам.



- "Боруссия" выиграла свой единственный матч против "Ньюкасла" — 0:1 на "Сент-Джеймс Парк" в октябре.



- "Боруссии" не удавалось обыграть какую-либо английскую команду и дома, и на выезде в одном розыгрыше Лиги Чемпионов с дубля против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1996/97.



- "Ньюкасл" выиграл все четыре первых матча против немецких команд в еврокубках (2001-2003), но сейчас не знает побед уже два таких поединка кряду.



- "Боруссия" сыграет свой 150-й матч в Лиге Чемпионов. Среди немецких команд больше только в "Баварии".



На прошлой неделе лазарет "Ньюкасла" пополнился защитниками Дэном Берном и Мэттом Таргеттом, которые пропустят два и три месяца соответственно. По-прежнему отсутствуют Свен Ботман, Эллиотт Андерсон, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Александер-Исак, а Сандро Тонали отбывает 10-месячную дисквалификацию.



Лига Чемпионов. Группа F. 4-й тур

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия)

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз