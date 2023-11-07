"Борнмут" исключает продажу Келли в январе

"Борнмут" исключает продажу в январе своего ведущего защитника Ллойда Келли, который является ключевой трансферной целью для "Тоттенхэма".

По информации TEAMtalk, целый ряд клубов Премьер-Лиги и за рубежом находится под впечатлением от того, как Келли проявляет себя в высшем английском дивизионе.



Помимо "Тоттенхэма", за Келли внимательно следят "Ньюкасл", "Ливерпуль", "Милан" и дортмундская "Боруссия", которые осведомлены о том, что контракт 25-летнего англичанина истекает в конце этого сезона.



Однако "Борнмут" уже принял решение по Келли и не отпустит своего капитана в январе, даже если новый контракт не будет возможен.



В данный момент "Борнмут" занимает 18-е место в Премьер-Лиге, проиграв семь из 11 матчей в этом сезоне. Угроза вылета в Чемпионшип для "вишенок" страшнее, нежели уход ключевого игрока безо всякой компенсации.