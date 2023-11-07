"Тоттенхэм" потерял с травмами Ван де Вена и Мэддисона

Поражение 1:4 от "Челси" было дополнительно омрачено для "Тоттенхэма" травмами защитники Микки Ван де Вена и полузащитника Джеймса Мэддисона.

Ван де Вен и Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" только минувшим летом, сразу утвердившись ключевыми игроками "шпор".



Однако для обоих дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне вечером было завершено в добавленное к первому травму время.



И если у Джеймса есть шансы на быстрое возвращение в строй, то дернувший заднюю поверхность бедра Микки рискует задержаться в лазарете.



"Пока слишком рано. В случае с Микки это довольно серьезно".



"Джеймс получил ушиб лодыжки. К тому моменту у нас уже было на одного игрока меньше, поэтому имело смысл произвести пару замен", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу Evening Standard.