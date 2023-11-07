"Тоттенхэм" потерял с травмами Ван де Вена и Мэддисона
Поражение 1:4 от "Челси" было дополнительно омрачено для "Тоттенхэма" травмами защитники Микки Ван де Вена и полузащитника Джеймса Мэддисона.
Ван де Вен и Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" только минувшим летом, сразу утвердившись ключевыми игроками "шпор".
Однако для обоих дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне вечером было завершено в добавленное к первому травму время.
И если у Джеймса есть шансы на быстрое возвращение в строй, то дернувший заднюю поверхность бедра Микки рискует задержаться в лазарете.
"Пока слишком рано. В случае с Микки это довольно серьезно".
"Джеймс получил ушиб лодыжки. К тому моменту у нас уже было на одного игрока меньше, поэтому имело смысл произвести пару замен", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу Evening Standard.
07.11.2023 09:00
Просмотров: 852
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мэд ещё то стекло
(ответить)
поделом петушкам, самая грязная команда эйпиэл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий