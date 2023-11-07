Постекоглу призвал перестать сомневаться в каждом решении рефери

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу призвал перестать ставить под сомнение каждое решение рефери.

Проигранный "Тоттенхэмом" матч Премьер-Лиги против "Челси" в понедельник вечером (1:4) оказался чрезвычайно сложным для судейства, потому что рефери Майкл Оливер удалил двух игроков, отменил пять голов и девять раз обращался к системе VAR.



У Постекоглу нет претензий к Оливеру, кроме как насчет чрезмерного употребления технологии. Анге считает, что публике нужно перестать ставить под сомнение каждое судейское решение.



"Решения есть решения: ты можешь либо смириться с ними, либо нет".



"Некоторые из них вызваны нами самими, но если мы будем жаловаться насчет плохих решений, каждую неделю будет происходить то, что произошло сегодня: судебно-медицинская экспертиза каждого решения".



"Я не думаю, что так должно продолжаться. Мне не нравится это. Мой голос может быть одинок, потому что мне говорят, именно в этом направлении должна развиваться в игра. Просто есть ощущение, что со вмешательством VAR мы много времени стоим без дела".



"Нужно подчиняться решениям рефери. Потому что постоянная эрозия авторитета рефери — это то, что получит футбол. У них не не будет никакой власти, она уменьшится, и мы окажемся под контролем кого-нибудь, кто находится в нескольких милях от нас у телеэкрана", — цитирует Постекоглу Sky Sports.