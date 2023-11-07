Эшуорт хочет сделать "Ньюкасл" частью "большой шестерки"

Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт заявил, что хочет сделать свой клуб частью "большой шестерки" Премьер-Лиги.

При поддержке своих новых владельцев из Саудовской Аравии "Ньюкасл" добился значительного прогресса и в этом сезоне выступает в Лиге Чемпионов.



Однако Эшуорт хочет совместить успехи на футбольном поле с коммерческими успехами, чтобы "сороки" закрепились в группе элитных английских клубов.



"Мы находимся на восходящей траектории, но этот путь определенно не будет гладким. Что по-настоящему сложно, так это соперничать в том числе и в коммерческом плане. Некоторые из этих клубов (нынешних представителей "большой шестерки") являются глобальными брендами десятилетия. Это одно из наших главных испытаний".



"Мы должны создать ситуацию, когда мы будем клубом "большой шестерки" не только на поле, но и за его пределами. Мы по-настоящему стараемся повысить свои доходы и интерес к клубу, что даст нам больше ресурсов, чтобы соперничать на поле", — цитирует Эшуорта The Guardian.