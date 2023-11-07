"Тоттенхэм" вдевятером проиграл "Челси"
"Тоттенхэм" утратил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, вдевятером потерпев свое первое в этом сезоне поражение — 1:4 от "Челси".
В стартовом составе "шпор" произошло два изменения относительно победы 1:2 над "Кристал Пэлас" 27 октября. Это Дестини Удоджи и Бреннан Джонсон появились вместо Бена Дэвиса и Ришарлисона.
В старт "синих" после победы 0:2 над "Блэкберном" в Кубке Лиги влились Леви Колуилл, Тиаго Силва и Мойсес Кайседо, заменив Марка Кукурелью, Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву.
Хозяевам удалось открыть счет уже на шестой минуте в результате быстрой атаки. Деян Кулусевски вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета от спины Колуилла поразил ближний угол ворот — 1:0.
Почти сразу "Тоттенхэм" имел еще один момент, но голкипер "Челси" Роберт Санчес намертво забрал мяч после удара Педро Порро с границы штрафной площади.
Гости впервые ответили на 11-й минуте, когда Николя Джексон ворвался в штрафную, усадил на пятую точку двух защитников и пробил, однако Гульельмо Викарио совершил блестящий сейв.
Обмен уколами продолжился. На 13-й минуте Сон Хен Мин из центра штрафной замкнул прострел Джонсона слева, однако гол не был засчитан из-за офсайда у капитана "шпор".
Еще один гол был отменен на 21-й минуте. Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, с первой попытки пробив в Кристиана Ромеро, а со второй поразив ворота. Однако в процессе вингер "синих" подыграл себе рукой.
На 27-й минуте Кайседо дальним ударом поразил нижний угол ворот Викарио. Рефери Майкл Оливер обратился к VAR, после чего гол отменил, но при этом удалил Ромеро за грубый фол и назначил пенальти. Викарио не смог парировать удар Коула Палмера с 11-метровой отметки, хотя был близок — 1:1.
На 37-й минуте бригада арбитров отменила четвертый гол в этом матче. Джексон замкнул прострел Стерлинга с левого фланга, но сам Рахим угодил в офсайд.
Неудачный для "Тоттенхэма" отрезок матча продолжился травмой Микки Ван де Вена, который дернул заднюю поверхность бедра, пытаясь догнать Джексона. Вскоре был вынужденно заменен и Джеймс Мэддисон. Концовку первого тайма "шпоры" провели в обороне.
Во втором тайме "Челси" продолжил искать возможности, чтобы реализовать численное преимущество. "Тоттенхэм" много оборонялся, но при этом пытался контратаковать.
На 55-й минуте положение "шпор" только усугубилось, потому что Удоджи грубо сыграл против Стерлинга и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдевятером.
Тут же "синие" создали убийственный момент, но Викарио на пару с Пьер-Эмилем Хейбьергом остановили мяч на линии ворот после удара Джексона головой в упор.
На 58-й минуте Викарио остановил удары Джексона и Палмера, однако уже был зафиксирован офсайд.
Вскоре Викарио еще несколько раз показал себя во всей красе, но оказался бессилен на 75-й, когда Стерлинг прекрасным пасом вывел Джексона на свободный угол ворот — 1:2.
Спустя три минуты вышедший на замену Эрик Дайер поразил ворота Санчеса, пробив по летящему мячу с угла вратарской площади, однако система VAR подтвердила решение лайнсмена об офсайде — гол не был засчитан.
В концовке у хозяев был еще один момент, но Родриго Бентанкуру слегка не удалось замкнуть головой подачу со штрафного к дальней штанге.
Уже в компенсированное время Санчес парировал удар Сона, на что "синие" ответили своей атакой, и Джексон из центра штрафной замкнул прострел Конора Галлахера справа — 1:3.
Перед самым финальным свистком Джексон отличился еще раз, реализовав выход один на один — 1:4.
Матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" вместил в себя невероятное количество событий. Имея преимущество в два игрока, "Челси" был обязан побеждать, однако эти три очка дались "синим" с огромным трудом. "Тоттенхэм" проиграл, но проиграл достойно, несмотря на крупную разницу в счете.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
07.11.2023 01:10
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Последние комментарии:
Дайер кстати молодец, повел себя как лидер.
(ответить)
Почему бы просто не сыграть красиво матч? Ну бл1ять, ну накуя делать из матча цирк. Ромеро один из лучших защитников АПЛ. Но иногда надо включать голову.
(ответить)
Джексон может только в пустые забивать. Может теперь хоть немного соберется, сопля епаная, а то руинил все что можно до голов. Рад что Ромеро хапнул прямую красную - начал свой щитхаузери с провокациями и пинками из под т шка и получил сполна. Ему еще за Кукурелью в прошлогоднем матче карма не довезла - надеюсь так же удалится в следующей очной. А победа кривенькая - команда сырая. После второго удаления защи пытались делать одно, удерживая мяч, а линия атаки играла в симулятор оффсайда, не пытаясь помочь изматывать прессингующих ттх. Энцо здоровья
(ответить)
Ха ебланы 2 красных и 2 травмы, карма настигает, ждём карму ещё для придурков касла
(ответить)
Лобовщик опять соснул
06.11.2023 20:03 #
superperez101
бля
чую пенсы проебут
пакет как обычно булки свои раздвинет
Источник: http://fapl.ru/posts/103818/?c=1#c7855958
(ответить)
Отмененный гол кайседо это ваще вышка ахаххаха
Токо ща глянул в обзоре ахаха бля какие же они е6анаты эти судьи...
(ответить)
Подзалупульники сегодня переипуцца. Ведь их любимый клуб, матчи которого они никогда не пропускают, прижав свои ипала в 4к к своему пузатому телевизору Рубин 1992 года выпуска, победил. Ни одна бутылка сегодня не останется без лузерпульной насадки.
(ответить)
Ромеро тотальная мразь.
Такие в лузерку обычно переходят...
(ответить)
Такая же учесть ждёт и подзалупаль
(ответить)
А то раскудахтались петушки
(ответить)
Скамейки у Петруша нет. Мэдисона нет, ван де вена нет
Если еще сона вырубят гудбай еврокубки
(ответить)
Короче поставил ординаром на этот матч Тотал 4 больше.
Чувствовал что Тотхэм не подведет и был прав,он не подвёл ез же
(ответить)
В следующем матче укатываем ман сисю и идем на трон!
(ответить)
Теперь ебите голубых мешков, братья пенсы!!!
(ответить)
Вроде и смотрел футбол, а вроде и нет. В какой то момент матча поймал себя на мысли, будто это все вообще не реально. В общем лютая х1уйня… Но мы справимся.
COYS
(ответить)
Рентбои этой ночью:
https://www.youtube.com/watch?v=6CqXgs-7ico&;;list=PLzS0sJLVT-R4pIZA3NfincD4QKXjX0gUL&index=67
(ответить)
Минус мэдиссон
(ответить)
тётя Остер самая конченная шарамыга
(ответить)
Сити с чемпиком
(ответить)
Хоть шпоры и проиграли разгромно по счету, но победу они подарили сами. 11 на 11 пенсы вряд ли цеплялись даже за ничью. У Почеттино много работы. Как Тоттенхэм сегодня вряд ли кто то будет тупить. Ну , и наконец , Ромеро е6лан плешивый, очень грязный игрок , как и 75% сборной Аргентины.
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