"Тоттенхэм" вдевятером проиграл "Челси"

"Тоттенхэм" утратил лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, вдевятером потерпев свое первое в этом сезоне поражение — 1:4 от "Челси".

В стартовом составе "шпор" произошло два изменения относительно победы 1:2 над "Кристал Пэлас" 27 октября. Это Дестини Удоджи и Бреннан Джонсон появились вместо Бена Дэвиса и Ришарлисона.



В старт "синих" после победы 0:2 над "Блэкберном" в Кубке Лиги влились Леви Колуилл, Тиаго Силва и Мойсес Кайседо, заменив Марка Кукурелью, Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву.



Хозяевам удалось открыть счет уже на шестой минуте в результате быстрой атаки. Деян Кулусевски вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета от спины Колуилла поразил ближний угол ворот — 1:0.



Почти сразу "Тоттенхэм" имел еще один момент, но голкипер "Челси" Роберт Санчес намертво забрал мяч после удара Педро Порро с границы штрафной площади.



Гости впервые ответили на 11-й минуте, когда Николя Джексон ворвался в штрафную, усадил на пятую точку двух защитников и пробил, однако Гульельмо Викарио совершил блестящий сейв.



Обмен уколами продолжился. На 13-й минуте Сон Хен Мин из центра штрафной замкнул прострел Джонсона слева, однако гол не был засчитан из-за офсайда у капитана "шпор".



Еще один гол был отменен на 21-й минуте. Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, с первой попытки пробив в Кристиана Ромеро, а со второй поразив ворота. Однако в процессе вингер "синих" подыграл себе рукой.



На 27-й минуте Кайседо дальним ударом поразил нижний угол ворот Викарио. Рефери Майкл Оливер обратился к VAR, после чего гол отменил, но при этом удалил Ромеро за грубый фол и назначил пенальти. Викарио не смог парировать удар Коула Палмера с 11-метровой отметки, хотя был близок — 1:1.



На 37-й минуте бригада арбитров отменила четвертый гол в этом матче. Джексон замкнул прострел Стерлинга с левого фланга, но сам Рахим угодил в офсайд.



Неудачный для "Тоттенхэма" отрезок матча продолжился травмой Микки Ван де Вена, который дернул заднюю поверхность бедра, пытаясь догнать Джексона. Вскоре был вынужденно заменен и Джеймс Мэддисон. Концовку первого тайма "шпоры" провели в обороне.



Во втором тайме "Челси" продолжил искать возможности, чтобы реализовать численное преимущество. "Тоттенхэм" много оборонялся, но при этом пытался контратаковать.



На 55-й минуте положение "шпор" только усугубилось, потому что Удоджи грубо сыграл против Стерлинга и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдевятером.



Тут же "синие" создали убийственный момент, но Викарио на пару с Пьер-Эмилем Хейбьергом остановили мяч на линии ворот после удара Джексона головой в упор.



На 58-й минуте Викарио остановил удары Джексона и Палмера, однако уже был зафиксирован офсайд.



Вскоре Викарио еще несколько раз показал себя во всей красе, но оказался бессилен на 75-й, когда Стерлинг прекрасным пасом вывел Джексона на свободный угол ворот — 1:2.



Спустя три минуты вышедший на замену Эрик Дайер поразил ворота Санчеса, пробив по летящему мячу с угла вратарской площади, однако система VAR подтвердила решение лайнсмена об офсайде — гол не был засчитан.



В концовке у хозяев был еще один момент, но Родриго Бентанкуру слегка не удалось замкнуть головой подачу со штрафного к дальней штанге.



Уже в компенсированное время Санчес парировал удар Сона, на что "синие" ответили своей атакой, и Джексон из центра штрафной замкнул прострел Конора Галлахера справа — 1:3.



Перед самым финальным свистком Джексон отличился еще раз, реализовав выход один на один — 1:4.



Матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" вместил в себя невероятное количество событий. Имея преимущество в два игрока, "Челси" был обязан побеждать, однако эти три очка дались "синим" с огромным трудом. "Тоттенхэм" проиграл, но проиграл достойно, несмотря на крупную разницу в счете.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче