"Аль-Наср" собирается купить Де Брюйне летом 2024

"Аль-Наср" надеется приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне после окончания этого сезона.

Минувшим летом саудовские клубы переманили немало звездных игроков из Премьер-Лиги, включая Джордана Хендерсона и Рубена Невеша.



Однако саудиты не собираются на этом останавливаться и готовят новый трансферный рейд на Премьер-Лигу, одной из своих ключевых целей рассматривая египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.



По информации TEAMtalk, на радаре у саудитов также находится Де Брюйне, который проявил себя одним из самых важных игроков "Сити" в эру Хосепа Гвардиолы.



В последнее время травмы не дают покоя Де Брюйне. Чувствуя, что его карьера близится к концу, 32-летний бельгиец может согласиться уехать на заработки в Саудовскую Аравию.



Наиболее серьезный интерес к Де Брюйне, который не играет за "Сити" с середины августа, имеет "Аль-Наср", однако "горожане" собираются попросить около 60 миллионов фунтов за Кевина, от контракта которого останется только один год после окончания этого сезона.



Источник TEAMtalk из Саудовской Аравии добавляет, что "Аль-Наср" уверен в своей способности уговорить Де Брюйне на этот переход.