Гвардиола развеял опасения насчет здоровья Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет здоровья нападающего Эрлинга Холанда в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Холанд был заменен в перерыве победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувшую субботу (6:1).



Однако возникшие у Холанда проблемы с лодыжкой не вызывают особых опасений. Даже если Эрлинг пропустит матч против "Янг Бойз" во вторник, то будет готов сыграть против "Челси" в ближайшее воскресенье.



"Вчера он сказал мне, что чувствует себя гораздо лучше, чем в день матча, но я не знаю. Я буду слушать докторов. Если Эрлинг скажет, что готов и не испытывает боли, я рассмотрю его для участия в матче".



"Прямо сейчас ситуация такова, что, если Эрлинг не сможет сыграть, на его место сыграет Хулиан (Альварес). Хулиан весьма хорош! Мне нравится, когда он исполняет роль нападающего. Он способен исполнять обе роли, поэтому мы по-настоящему довольны", — цитирует Гвардиолу ESPN.