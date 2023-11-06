"Ньюкасл" потерял Берна на два месяца

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн пропустит около двух месяцев с травмой спины.

31-летний Берн выходил в стартовом составе на все 11 матчей "Ньюкасла" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в победном для "сорок" поединке против "Арсенала" в минувшую субботу (1:0) Дэн был заменен в перерыве.



"Дэн Берн пропустит некоторое время. Он приземлился на свой позвоночник, и это огромная потеря".



"Он играет гигантскую роль с момента своего перехода (из "Брайтона" в 2022) благодаря своим характеру, стремлению побеждать и универсальности. Нам придется смириться с этим", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау BBC.



Также Хау сообщил, что защитник Мэтт Таргетт, получивший травму задней поверхности бедра против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги 1 ноября, пропустит "около трех месяцев".



Помимо Берна и Таргетта, в лазарете "Ньюкасла" также находятся Свен Ботман, Эллиотт Андерсон, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс и Александер Исак, а Сандро Тонали едва приступил к 10-месячной дисквалификации.