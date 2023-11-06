Англия сыграет против Бразилии 23 марта

Сборная Бразилии В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Англии проведет товарищеский матч против Бразилии.

Напомним, победой 3:1 над Италией в октябре англичане гарантировали себе выход на Евро-2024, хотя до завершения отборочного турнира им остается сыграть еще два матча.

Упомянутый матч против бразильцев, пятикратных чемпионов Мира, английская сборная проведет на "Уэмбли" 23 марта.

В заключительный перед турниром в Германии международный перерыв англичане также сразятся с Бельгией. Эта игра пройдет 26 марта, также на "Уэмбли".

"Я рад, что мы проведем два сильных матча в марте, готовясь к финальной стадии Евро. Важно использовать каждую возможность проверить себя против лучших соперников", — цитирует главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта BBC.


Метки сборная Англии, сборная Бразилии

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2023 20:00

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