Рэшфорд отреагировал на слухи насчет своего ухода из МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд призвал прекратить спекуляции насчет своего будущего.

Забив 30 голов в прошлом сезоне с учетом всех соревнований и этим заслужив новый роскошный контракт, Рэшфорд позволил себе расслабиться в новой кампании, пока отличившись лишь раз.



Не неважную форму Рэшфорда наложились проблемы за пределами поля. Маркус был раскритикован главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом за то, что отправился в ночной клуб праздновать свой День рождения сразу после поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в конце октября.



Рэшфорд пропустил выезд к "Фулхэму" в минувшую субботу из-за травмы, а в социальных сетях появились спекуляции о том, что будущее Маркуса в "Юнайтед" находится под вопросом, и 26-летний англичанин поспешил на это отреагировать.



"Пожалуйста, прекратите распространять вредные слухи", — ответил Рэшфорд в твиттере фанатскому аккаунту The United Stand.