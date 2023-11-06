Гвардиола хотел бы доверять Филлипсу больше, но не может

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он хотел бы доверять больше полузащитнику Калвину Филлипсу, но не может.

В своем втором сезоне в "Сити" Филлипс пока лишь раз выходил в стартовом составе с учетом всех соревнований, в рамках Премьер-Лиги отметившись только четырьмя появлениями на замену.



По словам Гвардиолы, Филлипс играет так мало лишь потому, что его конкурент по позиции Родри является незаменимым игроком для "горожан". Никаких претензий к 27-летнему англичанину у Хосепа нет.



"Калвин исключителен во многих вещах. Почему он не играет? Родри имеет ключевое значение для нас".



"У него никогда нет никаких возражений против партнеров, которые играют. Он никогда не строит гримас, он всегда хорошо тренируется. Я был бы счастлив давать ему как можно больше минут", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.