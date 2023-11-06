Эшуорт не променяет "Ньюкасл" на "Юнайтед"

Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, британский бизнесмен Сэр Джим Рэтклифф, находящийся в процессе покупки 25 процентов акций "Юнайтед", является большим поклонником Эшуорта и после заключения сделки хочет переманить Дэна.



Кроме того, на днях Эшуорт заслужил похвалу со стороны легенды "Юнайтед" Гари Невилла, который отметил контраст в управлении его родного клуба и "Ньюкасла".



Однако Эшуорт совершенно не помышляет об уходе из "Ньюкасла", как и главный тренер "сорок" Эдди Хау.



"Во-первых, я увидел Гари, когда шел в директорскую ложу, а он спускался в подтрибунный тоннель. Я сказал "привет" и только. Я не разговаривал с Гари. Я знаю его и Фила (Невилла) со времен, когда они выступали за сборную Англии. Он писал кое-какие приятные вещи, и спасибо тебе, Гари".



"Но, думаю, здесь та же ситуация, что и с Эдди. Я по-настоящему счастлив, здесь великолепные город, клуб и проект. Я всецело погружен во все эти вещи и наслаждаюсь этим испытанием".



"Есть ли в моем контракте пункт о выкупе? Нет! Во всяком случае, я не в курсе", — цитирует Эшуорта Daily Mail.