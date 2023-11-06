МЮ задумывается о приглашении Гвидо Родригеса
Проблемы со здоровьем Каземиро заставили "Манчестер Юнайтед" задуматься о приглашении полузащитника "Реал Бетис" Гвидо Родригеса.
Каземиро был ключевым игроком "Юнайтед" в прошлом сезоне, но в этой кампании выглядит бледной тенью себя прежнего.
Достаточно сказать, что Каземиро не удается продержаться все 90 минут матча на поле с сентября, а в своей последней игре — против "Ньюкасла" в Кубке Лиги — 31-летний бразилец был заменен уже в перерыве.
Ближайшие недели Каземиро и вовсе пропустит с растяжением задней поверхности бедра, поэтому "Юнайтед" вынужден искать усиление полузащиты в зимнее трансферное окно.
По информации севильского издания Estadio Deportivo, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг помышляет о приглашении 29-летнего Родригеса, который в прошлом сезоне помог сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
Контракт Родригеса с "Реал Бетис" истекает в конце сезона, поэтому Гвидо может быть доступен для трансфера в январе за относительно небольшие деньги.
Правда, источник добавляет, что Родригес не горит желанием менять клуб посреди сезона.
06.11.2023 16:00
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