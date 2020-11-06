Мойесу не грозит увольнение из "Вест Хэма"

Главному тренеру "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу не грозит увольнение из лондонского клуба.

Несмотря на победу в Лиге Конференций, в прошлом сезоне "Вест Хэм" долгое время заигрывал с зоной вылета и в итоге финишировал в Премьер-Лиге на 14-й позиции.



Прямо сейчас "молотобойцы" занимают только 11-ю строчку и могут похвастать лишь одной победой в семи последних матчах Премьер-Лиги — над замыкающим таблицу "Шеффилд Юнайтед".



Тем не менее, как утверждает talkSPORT, "Вест Хэм" не помышляет об увольнении Мойеса. Боссы лондонского клуба учитывают, что минувшим летом Дэвид лишился своего капитана Деклана Райса, вдобавок немало сил у "молотобойцев" отнимает выступление в Лиге Европы.



Впрочем, и новый контракт в текущей ситуации "Вест Хэм" предлагать Мойесу не собирается, тогда как действующее соглашение 60-летнего шотландца истекает в конце этого сезона.



Даже если контракт Мойеса не будет продлен, "Вест Хэм" может предложить Дэвиду остаться в клубе в некоторой технической роли.