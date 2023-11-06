Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Филлипса

Минимум четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Филлипсу так и не удалось ворваться в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, свое единственное появление в стартовом составе совершив в рамках Кубке Лиги.



Дефицит игровых минут и приближение Евро-2024 подталкивает 27-летнего англичанина к отъезду из Манчестера в январе.



Издание talkSPORT ожидает, что Филлипс будет настаивать на своем трансфере в зимнее окно, и сразу четыре больших английских клуба готовы приютить Калвина.



Во-первых, это "Ливерпуль", который интересовался Филлипсом еще минувшим летом, но тогда Калвин еще не потерял надежду заиграть в "Сити".



В то же время "Ньюкасл" рассматривает Филлипса в качестве замены для дисквалифицированного на 10 месяцев Сандро Тонали, а "Фулхэм" видит в Калвине замену для Жоау Палиньи, который остается на радаре у "Баварии".



Четвертым претендентом на Филилпса является "Тоттенхэм", который находится в поисках усиления для продолжения борьбы за титул Премьер-Лиги. Правда, "шпоры" не готовы обещать Калвину место в стартовом составе.