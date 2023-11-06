Ласселлс: "Жоржиньо не пожал мою руку, поэтому я рад, что мы победили их"

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс раскритиковал своего визави из "Арсенала" Жоржиньо за отказ пожать его руку.

Субботний матч Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" получился по-настоящему эмоциональным, а спорный гол Энтони Гордона только добавил страстей.



После финального свистка Ласселлс специально подошел к Жоржиньо, который на этот матч вывел "Арсенал" с капитанской повязкой, однако игрок сборной Италии проигнорировал протянутую руку оппонента.



"Я просто так рад, что мы победили их. Их капитан Жоржиньо не пожал мою руку после матча".



"Я был в ярости от этого. Я бы никогда не отказался пожать руку капитана соперника, ни за что. Вы можете привести столько аргументов, сколько хотите, но рукопожатие — это часть спорта".



"Что бы ни случилось на поле, включая стычки, после матча ты должен проявить спортивную честность и пожать руки. Он не сделал этого, поэтому я рад, что мы победили их. Я не думаю, что такого рода поведение приемлемо".



"Многие из них ушли, но я подошел к нему, чтобы пожать его руку, а он не захотел — и он их капитан! Во время матча многое случилось, но это футбол, мы хорошо справились и держали себя в руках", — сообщил Ласселлс Daily Mirror.