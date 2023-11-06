Ласселлс: "Жоржиньо не пожал мою руку, поэтому я рад, что мы победили их"
Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс раскритиковал своего визави из "Арсенала" Жоржиньо за отказ пожать его руку.
Субботний матч Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" получился по-настоящему эмоциональным, а спорный гол Энтони Гордона только добавил страстей.
После финального свистка Ласселлс специально подошел к Жоржиньо, который на этот матч вывел "Арсенал" с капитанской повязкой, однако игрок сборной Италии проигнорировал протянутую руку оппонента.
"Я просто так рад, что мы победили их. Их капитан Жоржиньо не пожал мою руку после матча".
"Я был в ярости от этого. Я бы никогда не отказался пожать руку капитана соперника, ни за что. Вы можете привести столько аргументов, сколько хотите, но рукопожатие — это часть спорта".
"Что бы ни случилось на поле, включая стычки, после матча ты должен проявить спортивную честность и пожать руки. Он не сделал этого, поэтому я рад, что мы победили их. Я не думаю, что такого рода поведение приемлемо".
"Многие из них ушли, но я подошел к нему, чтобы пожать его руку, а он не захотел — и он их капитан! Во время матча многое случилось, но это футбол, мы хорошо справились и держали себя в руках", — сообщил Ласселлс Daily Mirror.
06.11.2023 13:00
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Последние комментарии:
С одной стороны глупо, с другой не известно о чём они говорили, может там финт Зидана уместнее был:)
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ньюкасл будет пятой командой англии в лч, астон вилла и мю достойны играть только в лиге европы
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Если ты проиграл, то просто улыбнись, тогда противник теряет вкус победы
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ору как ггшки защищают бездарную жоржиню, которую им, как и хуяверца спихнули ИМПЕРАТОРЫ втридорога от их реальной стоимости
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а зачем с хуеососом ручкаться? все правильно сделал
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Пусть радуется, что за такую жесткую игру он лещей не отхватил. На Эмирейтс их ждет теплый прием. Арсенал мстительная команда.
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а если бы пожал, то был бы не рад победе? что за тупица этот Ласселлс
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Джоржиньо правил поступил. Нефиг ручкаться с командой гопников, которые бьют по ногам, по голове, толкают с спину и им это все сходит с рук. Ласселлес - сказочный долбаеб если он ожидал другой реакции)
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такой черт этот чертчиньо, какой это нах капитан, как телка весь матч себя вел
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