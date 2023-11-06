Ласселлс: "Жоржиньо не пожал мою руку, поэтому я рад, что мы победили их"

Жоржиньо и Джамаал Ласселлс Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс раскритиковал своего визави из "Арсенала" Жоржиньо за отказ пожать его руку.

Субботний матч Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" получился по-настоящему эмоциональным, а спорный гол Энтони Гордона только добавил страстей.

После финального свистка Ласселлс специально подошел к Жоржиньо, который на этот матч вывел "Арсенал" с капитанской повязкой, однако игрок сборной Италии проигнорировал протянутую руку оппонента.

"Я просто так рад, что мы победили их. Их капитан Жоржиньо не пожал мою руку после матча".

"Я был в ярости от этого. Я бы никогда не отказался пожать руку капитана соперника, ни за что. Вы можете привести столько аргументов, сколько хотите, но рукопожатие — это часть спорта".

"Что бы ни случилось на поле, включая стычки, после матча ты должен проявить спортивную честность и пожать руки. Он не сделал этого, поэтому я рад, что мы победили их. Я не думаю, что такого рода поведение приемлемо".

"Многие из них ушли, но я подошел к нему, чтобы пожать его руку, а он не захотел — и он их капитан! Во время матча многое случилось, но это футбол, мы хорошо справились и держали себя в руках", — сообщил Ласселлс Daily Mirror.


Метки Арсенал, Жоржиньо, капитаны, Ласселлс, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 786

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Последние комментарии:




  1. alexomck 06.11.2023 13:51 # alexomck
    С одной стороны глупо, с другой не известно о чём они говорили, может там финт Зидана уместнее был:)

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  2. tursa 06.11.2023 13:46 # tursa
    ньюкасл будет пятой командой англии в лч, астон вилла и мю достойны играть только в лиге европы

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  3. liverpool888 06.11.2023 13:43 # liverpool888
    Если ты проиграл, то просто улыбнись, тогда противник теряет вкус победы

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  4. murderface616 06.11.2023 13:36 # murderface616
    ору как ггшки защищают бездарную жоржиню, которую им, как и хуяверца спихнули ИМПЕРАТОРЫ втридорога от их реальной стоимости

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  5. ugunner4 06.11.2023 13:30 # ugunner4
    а зачем с хуеососом ручкаться? все правильно сделал

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  6. takernotagiver 06.11.2023 13:16 # takernotagiver
    Пусть радуется, что за такую жесткую игру он лещей не отхватил. На Эмирейтс их ждет теплый прием. Арсенал мстительная команда.

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  7. arsenalfan 06.11.2023 13:15 # arsenalfan
    а если бы пожал, то был бы не рад победе? что за тупица этот Ласселлс

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  8. takernotagiver 06.11.2023 13:11 # takernotagiver
    Джоржиньо правил поступил. Нефиг ручкаться с командой гопников, которые бьют по ногам, по голове, толкают с спину и им это все сходит с рук. Ласселлес - сказочный долбаеб если он ожидал другой реакции)

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  9. quavo 06.11.2023 13:04 # quavo
    такой черт этот чертчиньо, какой это нах капитан, как телка весь матч себя вел

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