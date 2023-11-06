Каррагер: "Нуньес прибавил, но должен стать эффективнее"

Дарвин Нуньес Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес должен повысить свою эффективность возле чужих ворот.

Нуньес забил уже семь голов в своем втором английском сезоне, однако отличиться против "Лутона" накануне (1:1) Дарвину не удалось.

Против "Лутона" 24-летний уругваец нанес девять ударов, включая невероятный промах после скидки головой Мохамеда Салаха вдоль ворот во втором тайме.

Каррагер признает прогресс Нуньеса, но в то же время считает, что Дарвин слишком расточителен.

"В Дарвине Нуньесе можно восхищаться столь многим. Пока что он проводит отличный сезон, но у него бывают такого рода моменты, когда люди, которые не являются его большими фанатами, могут тыкать пальцем".

"Он должен изменить такого рода ситуации. В первом тайме был момент, когда он мог нанести завершающий удар по-другому, и он должен добавить это свой игре — стать чуть деликатнее, нежели лупить ногой каждый раз".

"Он опасен, он неудержим, он никогда не будет самым эффективным. Мы знаем это, он в нашей лиге уже почти 18 месяцев".

"Но нет никаких сомнений, что он значительно прибавил в этом сезоне — он 9-й номер "Ливерпуля".

"Ему просто нужно остановить эти "мемы" в социальных сетях и сделать так, чтобы люди перестали обращать внимание на упущенные им большие моменты. Он должен стать эффективнее в таких ситуациях", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Лутон, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2023 12:00

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