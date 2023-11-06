Каррагер: "Нуньес прибавил, но должен стать эффективнее"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес должен повысить свою эффективность возле чужих ворот.

Нуньес забил уже семь голов в своем втором английском сезоне, однако отличиться против "Лутона" накануне (1:1) Дарвину не удалось.



Против "Лутона" 24-летний уругваец нанес девять ударов, включая невероятный промах после скидки головой Мохамеда Салаха вдоль ворот во втором тайме.



Каррагер признает прогресс Нуньеса, но в то же время считает, что Дарвин слишком расточителен.



"В Дарвине Нуньесе можно восхищаться столь многим. Пока что он проводит отличный сезон, но у него бывают такого рода моменты, когда люди, которые не являются его большими фанатами, могут тыкать пальцем".



"Он должен изменить такого рода ситуации. В первом тайме был момент, когда он мог нанести завершающий удар по-другому, и он должен добавить это свой игре — стать чуть деликатнее, нежели лупить ногой каждый раз".



"Он опасен, он неудержим, он никогда не будет самым эффективным. Мы знаем это, он в нашей лиге уже почти 18 месяцев".



"Но нет никаких сомнений, что он значительно прибавил в этом сезоне — он 9-й номер "Ливерпуля".



"Ему просто нужно остановить эти "мемы" в социальных сетях и сделать так, чтобы люди перестали обращать внимание на упущенные им большие моменты. Он должен стать эффективнее в таких ситуациях", — сообщил Каррагер в эфире.