Почеттино не исключает, что вернется в "Тоттенхэм"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не исключает свое возвращение в "Тоттенхэм".
В понедельник вечером Почеттино будет противостоять своему бывшему клубу "Тоттенхэму" впервые после своего увольнения в 2019 году.
В преддверии дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" Почеттино спросили, может ли он однажды вернуться к "шпорам", и Маурисио допустил такой сценарий.
"Кто знает? Как и в жизни, ты никогда не знаешь, что случится завтра. Нам нужно наслаждаться сегодняшним днем. Мне 51, и я думаю о том, чтобы наслаждаться сегодняшним днем, не забегая чересчур в будущее, отдаленное будущее. Но почему нет?"
"Почему моя связь с "Челси" может помешать этому? Надеюсь, я останусь здесь до смерти! Лет на 20 или 25, но футбол непредсказуем. Если однажды они захотят меня, а я не буду трудоустроен... Почему нет?" — цитирует Почеттино Evening Standard.
06.11.2023 11:00
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