Клаттенбург считает, что гол Гордона против "Арсенала" был засчитан ошибочно

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что гол нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона в матче против "Арсенала" следовало отменить.

В минувшую субботу "Ньюкасл" одержал победу 1:0 над "Арсеналом" благодаря голу Гордона. Этот гол был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, офсайда и фола.



Как раз толчок Жоэлинтоном, который делал скидку на Гордона, Габриэля Магальяэса и видится Клаттенбургу достаточным поводом для отмены гола.



"У VAR не нашлось ракурса, который бы позволил сделать однозначный вывод о том, что мяч вышел из игры, поэтому в силе должно остаться решение, принятое рефери в поле".



"Офсайд у Гордона? Так часто бывает, когда игроки блокируют камеры, и тогда VAR не может начертить линии и однозначно отменить гол из-за офсайда. Опять же, в силе должно остаться решение, принятое рефери в поле".



"Весь гол не ощущается правильным, и если и был повод отменить его, то это явный толчок Жоэлинтоном Габриэля", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.