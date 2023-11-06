Невилл советует "Арсеналу" купить нападающего в январе
Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал "Арсеналу" приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.
В минувшее воскресенье "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.
"Арсенал" не смог продавить "Ньюкасл", когда был вынужден отыгрываться, и за весь матч нанес только один удар в створ. Это говорит Невиллу о том, что "канонирам" не хватает наконечника атак.
"В матчах с участием "Арсенала", которые я видел в этом сезоне, их проблемой был центральный нападающий".
"Арсенал" должен что-нибудь предпринять в январе — этот матч они заканчивали с Троссардом на острие атак", — сообщил Невилл в эфире.
06.11.2023 09:00
Просмотров: 199
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: