Невилл советует "Арсеналу" купить нападающего в январе

Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал "Арсеналу" приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.

В минувшее воскресенье "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.



"Арсенал" не смог продавить "Ньюкасл", когда был вынужден отыгрываться, и за весь матч нанес только один удар в створ. Это говорит Невиллу о том, что "канонирам" не хватает наконечника атак.



"В матчах с участием "Арсенала", которые я видел в этом сезоне, их проблемой был центральный нападающий".



"Арсенал" должен что-нибудь предпринять в январе — этот матч они заканчивали с Троссардом на острие атак", — сообщил Невилл в эфире.