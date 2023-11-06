Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас обратился к похитителям своего отца с призывом освободить заложника.

В данный момент отец Диаса остается в плену у колумбийской леворадикальной организации под названием Армия национального освобождения (ELN).



После своего результативного выхода на замену в матче Премьер-Лиги против "Лутона" в воскресенье (1:1) 26-летний Диас выступил с заявлением по поводу похищения.



"Сегодня с вами говорит не футболист. Сегодня с вами говорит Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса".



"Мане, мой отец, является неутомимым работником, опорой семьи, и его похитили".



"Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца, и я прошу международные организации работать сообща для его освобождения".



"С каждой секундой, с каждой минутой наша боль усиливается. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены, и у нас нет слов, чтобы описать наши чувства. Эти страдания закончатся только тогда, когда он вернется домой".



"Я прошу вас немедленно освободить его, уважая есть неприкосновенность, и как можно скорее положить конец этому мучительному ожиданию".



"Во имя любви и сострадания мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам вернуть его".



"Я благодаря колумбийцев и международное сообщество за оказанную поддержку. Спасибо вам за столь многие проявления любви и сострадания в это сложное время, в котором живут многие семьи в моей стране", — говорится в заявлении Диаса.