Луис Диас обратился к похитителям своего отца

Луис Диас Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас обратился к похитителям своего отца с призывом освободить заложника.

В данный момент отец Диаса остается в плену у колумбийской леворадикальной организации под названием Армия национального освобождения (ELN).

После своего результативного выхода на замену в матче Премьер-Лиги против "Лутона" в воскресенье (1:1) 26-летний Диас выступил с заявлением по поводу похищения.

"Сегодня с вами говорит не футболист. Сегодня с вами говорит Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса".

"Мане, мой отец, является неутомимым работником, опорой семьи, и его похитили".

"Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца, и я прошу международные организации работать сообща для его освобождения".

"С каждой секундой, с каждой минутой наша боль усиливается. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены, и у нас нет слов, чтобы описать наши чувства. Эти страдания закончатся только тогда, когда он вернется домой".

"Я прошу вас немедленно освободить его, уважая есть неприкосновенность, и как можно скорее положить конец этому мучительному ожиданию".

"Во имя любви и сострадания мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам вернуть его".

"Я благодаря колумбийцев и международное сообщество за оказанную поддержку. Спасибо вам за столь многие проявления любви и сострадания в это сложное время, в котором живут многие семьи в моей стране", — говорится в заявлении Диаса.


Метки Диас, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2023 07:00

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  1. armaha 06.11.2023 07:04 # armaha
    Не видно что беспокоится за отца… че не поехал на родину??! А сам мяч гоняет..

    (ответить)

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