Луис Диас обратился к похитителям своего отца
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас обратился к похитителям своего отца с призывом освободить заложника.
В данный момент отец Диаса остается в плену у колумбийской леворадикальной организации под названием Армия национального освобождения (ELN).
После своего результативного выхода на замену в матче Премьер-Лиги против "Лутона" в воскресенье (1:1) 26-летний Диас выступил с заявлением по поводу похищения.
"Сегодня с вами говорит не футболист. Сегодня с вами говорит Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса".
"Мане, мой отец, является неутомимым работником, опорой семьи, и его похитили".
"Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца, и я прошу международные организации работать сообща для его освобождения".
"С каждой секундой, с каждой минутой наша боль усиливается. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены, и у нас нет слов, чтобы описать наши чувства. Эти страдания закончатся только тогда, когда он вернется домой".
"Я прошу вас немедленно освободить его, уважая есть неприкосновенность, и как можно скорее положить конец этому мучительному ожиданию".
"Во имя любви и сострадания мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам вернуть его".
"Я благодаря колумбийцев и международное сообщество за оказанную поддержку. Спасибо вам за столь многие проявления любви и сострадания в это сложное время, в котором живут многие семьи в моей стране", — говорится в заявлении Диаса.
06.11.2023 07:00
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Не видно что беспокоится за отца… че не поехал на родину??! А сам мяч гоняет..
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