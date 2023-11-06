11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 6 ноября, поединком "Тоттенхэма" и "Челси" завершится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



26 очков после 10 первых матчей сезона — это лучший старт "Тоттенхэма" в высшем дивизионе с 1960/61, когда клуб выиграл все 10 и в итоге завоевал титул. "Шпоры" могут оформить пять побед подряд в Премьер-Лиге впервые с декабря 2018, когда это удалось Маурисио Почеттино.



В 2023 году "Челси" потерпел уже 15 поражений в рамках Премьер-Лиги — на одно меньше, чем в 2021 и 2022 вместе взятых. После увольнения Грэма Поттера в апреле "синие" одержали только четыре победы — меньше всех в дивизионе за этот период.



"Тоттенхэм" не мог обыграть "Челси" на протяжении восьми встреч до своей домашней победы 2:0 в феврале. Дома в Премьер-Лиге "шпоры" пропустили 51 гол от "синих" — больше, чем от какой-либо другой команды.



"Тоттенхэм" устроит фитнес-тест для крайних защитников Дестини Удоджи и Бена Дэвиса. Райан Сессеньон, Иван Перишич и Манор Соломон травмированы.



Из лазарета "Челси" возвращаются Михаил Мудрик и Армандо Бройя, но Трево Чалоба, Весле Фофана, Бен Чилуэлл, Ромео Лавиа, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку все еще лечатся.