Клопп не придает значения промаху Нуньеса против "Лутона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не придает значения невероятному промаху своего нападающего Дарвина Нуньеса против "Лутона".

Воскресный матч Премьер-Лиги между "Лутоном" и "Ливерпулем" (1:1) был отмечен несколькими загубленными моментами Нуньеса, включая промах Дарвина с пары метров после скидки головой Мохамеда Салаха.



Однако Клопп отнюдь не считает, что его команда лишилась очков из-за уругвайского нападающего, который всего нанес девять ударов за матч.



"Это просто один из таких дней. Это совершенно нормально".



"Раз или два там был офсайд, так что гол все равно бы не засчитали, и эти моменты не имеют значения. В случае со скидкой головой Мо (Салаха), думаю, сам Мо мог завершать".



"В первом тайме он попал в крестовину. Он действительно хорошо исполнил, и ему просто не повезло. У нас были и другие моменты".



"Когда на его долю приходится более 50 процентов ударов всей команды, это многое говорит — он участвовал во всем. Но с чем-то все-таки не было порядка на 100 процентов, потому что с таким мастерством мы должны лучше распределять моменты".



"Это нормально. Это не тот результат, о котором мы мечтали, но все мы достаточно взрослые, чтобы мириться с вещами", — цитирует Клоппа Sky Sports.



