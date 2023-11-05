Клопп: "Самое важное, чтобы отца Диаса освободили"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что отец его нападающего Луиса Диаса будет освобожден.

На прошлой неделе родители Диаса были похищены в Колумбии. И если мать была освобождена почти сразу, то переговоры с бандитами насчет отца ведутся до сих пор.



С тех пор Диас пропустил два матча "Ливерпуля", но вернулся в заявку "красных" на выездной поединок Премьер-Лиги против "Лутона" в воскресенье, и именно Луис спас свою команду от поражения, появившись на замену (1:1).



Свой гол в компенсированное время Диас отпраздновал, показав надпись на майке "Libertad Para Papa" ("свободу папе"), и Клопп признает, что сейчас это имеет наивысшее значение, несмотря на всю важность забитого мяча.



"Замечательный момент, но это не меняет ситуацию. Самое важное, чтобы его отца освободили".



"Это замечательно, что он хотел быть здесь. Он забил суперважный гол для нас, это было очень важно и эмоционально для него, но и только".



"Когда он на поле, он всегда участвует в особенных вещах. Мы знали, что он может стать угрозой, но мы не знал, как много он сыграет, потому что он провел только несколько тренировок с командой. Однако сегодня это не самое важное — он забил гол, но нам нужно посмотреть за развитием событий в Колумбии", —сообщил Клопп Sky Sports.