Макаллистер дисквалифицирован на матч с "Брентфордом"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" из-за перебора желтых карточек.

Воскресный матч в гостях у "Лутона" (1:1) был отмечен для Макаллистера его пятой желтой карточкой в этом сезоне Премьер-Лиги.



Следуя правилам, теперь 25-летний аргентинец будет вынужден пропустить домашнюю игру с "Брентфордом" в следующее воскресенье.



Это будет ощутимая потеря для "Ливерпуля", потому что Макаллистер выходил в стартовом составе на все 11 матчей команды Юргена Клоппа в этом сезоне Премьер-Лиги.



Добавим, ранее в этом сезоне Макаллистер также успел схлопотать красную карточку, однако его удаление против "Борнмута" в августе было аннулировано благодаря апелляции.