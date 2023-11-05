Диас избавил "Ливерпуль" от поражения против "Лутона"
Гол Луиса Диаса в компенсированное время позволил "Ливерпулю" уйти от поражения в выездном противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Лутоном" — 1:1.
В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Это Андрос Таунсенд появился вместо Джейкоба Брауна.
Одной перестановкой ограничился и наставник "красных" Юрген Клопп, выпустив Джо Гомеса вместо Костаса Цимикаса. Луис Диас расположился в запасе.
"Ливерпуль" сразу же принялся подвергать соперника давлению и пристреливаться, а на 13-й минуте Дарвин Нуньес даже пробил в перекладину ворот "Лутона".
Хозяева поначалу пытались отвечать своими атаками, хотя и довольно робкими, но постепенно стали садиться все глубже, делая акцент на обороне.
План "шляпников" работал — "красные" довольного много атаковали, но со временем действительно опасные моменты у них возникать почти перестали.
Во втором тайме "Лутон" продолжил сдерживать своего соперника, а на 65-й минуте даже огрызнулся голевым моментом, но Алиссон спас "Ливерпуль" после удара Карлтона Морриса.
Вскоре гости ответили своим голевым моментом, но Нуньес с близкого расстояния не попал в свободный угол ворот после скидки головой Мохамеда Салаха.
В концовке матча "красные" заметно усилили натиск и, казалось, вот-вот дожмут "шляпников", но в итоге слишком увлеклись атаками и нарвались на результативный выпад соперника. Росс Баркли запустил в прорыв по правому флангу Иссу Каборе, который прострелил в центр штрафной на Тахита Чонга, а тот пробил в касание — 1:0.
"Ливерпуль" из последних сил помчался вперед и все-таки смог уйти от поражения. На пятой компенсированной минуте появившийся на замену Луис Диас головой замкнул подачу Харви Эллиотта к дальней штанге — 1:1.
Нельзя сказать, что "Лутон" провел весь матч в глухой обороне. "Шляпники", конечно, много защищались и мало владели мячом, но при этом старались огрызаться, и однажды им повезло. Однако однажды повезло и "Ливерпулю", прицел атакующих игроков которого совершенно сбился в этом матче.
"Лутон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.11.2023 21:30
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Челси 13 место
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завтра за пенсов!
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Почему Челси не прикупить себе Нуньеза зимой?!
Ливерпуль просто не достойны этого топаря.
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Сколько стоит Лузерка?))
25.08.2023 22:46 #
ian
Челси 1.06 млрд евро
Лутон 22 млн евро
побеждают еле 1:0
Нужно трансферов на 2 млрд, чтобы счёт довести до крупного уже в 1 тайме
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1
(ответить)
Нуньез такой нуньез, 100 моментов 0 голов, диаз один момент сразу гол
(ответить)
Где этот хуесос?))
25.08.2023 22:39 #
ian
Челси побеждает Лутон, идущий на антирекорды
пенсы: там золото, тут бриллиант, да у нас мега состав, и ничего что пока не разгромили, это же не главное
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1
(ответить)
Сегодня красные удостоились самого стрёмного сравнения, какое может быть в этом сезоне - с Челси.
(ответить)
жаль лучшеб проиграли, шляпники хороши, Луис Диаз мом спас!
(ответить)
Хуевая игра, не шло почти ничего. Лутон сел в качественный автобус и уцепился в свой шанс. Вратарь, защи все у них сыграли на кураже типикал матч жизни и смерти.
По локтю во время гола, мое мнение, что это не пенка, хоть Баркли и не прижал руку. Если нам в ворота не будут ставить такую же хуергу, то я за то чтоб такие не ставить в целом.
Благодарить за проеб 3 очков надо Дарвина. Как можно не забивать так много такие простейшие мячи я просто не понимаю.
Лан покс, юнва. Цель - попасть в лч.
(ответить)
Если бы победили в конце, было бы по Ливерпульски, а так челсидорски
(ответить)
Да... Можно было не доводить до этого. Нуньес мог покер легко делать.
(ответить)
Ау, хуесосы))
25.08.2023 21:43 #
kos9k
Пакет даже против Лутона играет в 5 защитников ехехехе))))00
(ответить)
25.08.2023 21:45 #
liverpo0ol
Састав баивой
будит перестрелка
Изи катка для чайсодси
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1
(ответить)
Роббо не хватает
Гомес слева это затычка, роббо утюжит весь фланг всю игру, этот назад + поперёк
(ответить)
Позор...могли бы уже давно на 1-м месте идти, если бы конченный вар своими проплаченными Уэббами, которые ломают команду.
Нуньес просто останови и удар низом.Видно что он просто паникует в простих сутуациях где надо все сделать по инструкции.Мяч шел сразу не под удар.Так прийми и пробей подработтаннм, сам себя всегда обыгрывает.Тренерам надо отработать это - бросая ему мяч в неудобную зону.
(ответить)
Лутон с таким дешевым составом удивил
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Россия
Путин
Ливерпуль
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Пиздец позорище. Нет слов. Чтоб вам всем Клопп ебала разбил бутсами, лентяи зазнавшиеся.
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говномесы, видно что не настроились совсем, решили что легкая прогулка будет, по Нунесу заметил, что если у него сразу не поперло, он начинает паниковать, спешить и херню творить, салаха вообще не видел на поле, Собослай первый слабый матч провел. Завтра все на тренировку с утра.
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