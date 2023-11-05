Диас избавил "Ливерпуль" от поражения против "Лутона"

Луис Диас Гол Луиса Диаса в компенсированное время позволил "Ливерпулю" уйти от поражения в выездном противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Лутоном" — 1:1.

В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Это Андрос Таунсенд появился вместо Джейкоба Брауна.

Одной перестановкой ограничился и наставник "красных" Юрген Клопп, выпустив Джо Гомеса вместо Костаса Цимикаса. Луис Диас расположился в запасе.

"Ливерпуль" сразу же принялся подвергать соперника давлению и пристреливаться, а на 13-й минуте Дарвин Нуньес даже пробил в перекладину ворот "Лутона".

Хозяева поначалу пытались отвечать своими атаками, хотя и довольно робкими, но постепенно стали садиться все глубже, делая акцент на обороне.

План "шляпников" работал — "красные" довольного много атаковали, но со временем действительно опасные моменты у них возникать почти перестали.

Во втором тайме "Лутон" продолжил сдерживать своего соперника, а на 65-й минуте даже огрызнулся голевым моментом, но Алиссон спас "Ливерпуль" после удара Карлтона Морриса.

Вскоре гости ответили своим голевым моментом, но Нуньес с близкого расстояния не попал в свободный угол ворот после скидки головой Мохамеда Салаха.

В концовке матча "красные" заметно усилили натиск и, казалось, вот-вот дожмут "шляпников", но в итоге слишком увлеклись атаками и нарвались на результативный выпад соперника. Росс Баркли запустил в прорыв по правому флангу Иссу Каборе, который прострелил в центр штрафной на Тахита Чонга, а тот пробил в касание — 1:0.

"Ливерпуль" из последних сил помчался вперед и все-таки смог уйти от поражения. На пятой компенсированной минуте появившийся на замену Луис Диас головой замкнул подачу Харви Эллиотта к дальней штанге — 1:1.

Нельзя сказать, что "Лутон" провел весь матч в глухой обороне. "Шляпники", конечно, много защищались и мало владели мячом, но при этом старались огрызаться, и однажды им повезло. Однако однажды повезло и "Ливерпулю", прицел атакующих игроков которого совершенно сбился в этом матче.

"Лутон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лутон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. spisok-vatnikov 05.11.2023 22:08 # spisok-vatnikov
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  2. ian 05.11.2023 22:08 # ian
    Челси 13 место

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  3. superperez101 05.11.2023 22:00 # superperez101
    завтра за пенсов!

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  4. chelsea88 05.11.2023 22:00 # chelsea88
    Почему Челси не прикупить себе Нуньеза зимой?!
    Ливерпуль просто не достойны этого топаря.

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  5. narcot 05.11.2023 21:52 # narcot
    Сколько стоит Лузерка?))




    25.08.2023 22:46 #
    ian

    Челси 1.06 млрд евро
    Лутон 22 млн евро
    побеждают еле 1:0
    Нужно трансферов на 2 млрд, чтобы счёт довести до крупного уже в 1 тайме
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1

    (ответить)

  6. tursa 05.11.2023 21:52 # tursa
    Нуньез такой нуньез, 100 моментов 0 голов, диаз один момент сразу гол

    (ответить)

  7. narcot 05.11.2023 21:51 # narcot
    Где этот хуесос?))




    25.08.2023 22:39 #
    ian

    Челси побеждает Лутон, идущий на антирекорды
    пенсы: там золото, тут бриллиант, да у нас мега состав, и ничего что пока не разгромили, это же не главное
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1

    (ответить)

  8. sausage 05.11.2023 21:50 # sausage
    Сегодня красные удостоились самого стрёмного сравнения, какое может быть в этом сезоне - с Челси.

    (ответить)

  9. keremet 05.11.2023 21:50 # keremet
    жаль лучшеб проиграли, шляпники хороши, Луис Диаз мом спас!

    (ответить)

  10. gerrard08 05.11.2023 21:50 # gerrard08
    Хуевая игра, не шло почти ничего. Лутон сел в качественный автобус и уцепился в свой шанс. Вратарь, защи все у них сыграли на кураже типикал матч жизни и смерти.
    По локтю во время гола, мое мнение, что это не пенка, хоть Баркли и не прижал руку. Если нам в ворота не будут ставить такую же хуергу, то я за то чтоб такие не ставить в целом.
    Благодарить за проеб 3 очков надо Дарвина. Как можно не забивать так много такие простейшие мячи я просто не понимаю.
    Лан покс, юнва. Цель - попасть в лч.

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  11. ian 05.11.2023 21:46 # ian
    Если бы победили в конце, было бы по Ливерпульски, а так челсидорски

    (ответить)

  12. brown-ale 05.11.2023 21:44 # brown-ale
    Да... Можно было не доводить до этого. Нуньес мог покер легко делать.

    (ответить)

  13. narcot 05.11.2023 21:43 # narcot
    Ау, хуесосы))





    25.08.2023 21:43 #
    kos9k

    Пакет даже против Лутона играет в 5 защитников ехехехе))))00
    (ответить)
    25.08.2023 21:45 #
    liverpo0ol

    Састав баивой
    будит перестрелка
    Изи катка для чайсодси
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102371/?c=1

    (ответить)

  14. superperez101 05.11.2023 21:41 # superperez101
    Роббо не хватает
    Гомес слева это затычка, роббо утюжит весь фланг всю игру, этот назад + поперёк

    (ответить)

  15. skychnie-oboi 05.11.2023 21:40 # skychnie-oboi
    Позор...могли бы уже давно на 1-м месте идти, если бы конченный вар своими проплаченными Уэббами, которые ломают команду.
    Нуньес просто останови и удар низом.Видно что он просто паникует в простих сутуациях где надо все сделать по инструкции.Мяч шел сразу не под удар.Так прийми и пробей подработтаннм, сам себя всегда обыгрывает.Тренерам надо отработать это - бросая ему мяч в неудобную зону.

    (ответить)

  16. takernotagiver 05.11.2023 21:40 # takernotagiver
    Лутон с таким дешевым составом удивил

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  17. fiezzo 05.11.2023 21:40 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  18. sausage 05.11.2023 21:40 # sausage
    Пиздец позорище. Нет слов. Чтоб вам всем Клопп ебала разбил бутсами, лентяи зазнавшиеся.

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  19. uyga 05.11.2023 21:37 # uyga
    говномесы, видно что не настроились совсем, решили что легкая прогулка будет, по Нунесу заметил, что если у него сразу не поперло, он начинает паниковать, спешить и херню творить, салаха вообще не видел на поле, Собослай первый слабый матч провел. Завтра все на тренировку с утра.

    (ответить)

  20. electric 05.11.2023 21:37 # electric
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