Диас избавил "Ливерпуль" от поражения против "Лутона"

Гол Луиса Диаса в компенсированное время позволил "Ливерпулю" уйти от поражения в выездном противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Лутоном" — 1:1.

В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Это Андрос Таунсенд появился вместо Джейкоба Брауна.



Одной перестановкой ограничился и наставник "красных" Юрген Клопп, выпустив Джо Гомеса вместо Костаса Цимикаса. Луис Диас расположился в запасе.



"Ливерпуль" сразу же принялся подвергать соперника давлению и пристреливаться, а на 13-й минуте Дарвин Нуньес даже пробил в перекладину ворот "Лутона".



Хозяева поначалу пытались отвечать своими атаками, хотя и довольно робкими, но постепенно стали садиться все глубже, делая акцент на обороне.



План "шляпников" работал — "красные" довольного много атаковали, но со временем действительно опасные моменты у них возникать почти перестали.



Во втором тайме "Лутон" продолжил сдерживать своего соперника, а на 65-й минуте даже огрызнулся голевым моментом, но Алиссон спас "Ливерпуль" после удара Карлтона Морриса.



Вскоре гости ответили своим голевым моментом, но Нуньес с близкого расстояния не попал в свободный угол ворот после скидки головой Мохамеда Салаха.



В концовке матча "красные" заметно усилили натиск и, казалось, вот-вот дожмут "шляпников", но в итоге слишком увлеклись атаками и нарвались на результативный выпад соперника. Росс Баркли запустил в прорыв по правому флангу Иссу Каборе, который прострелил в центр штрафной на Тахита Чонга, а тот пробил в касание — 1:0.



"Ливерпуль" из последних сил помчался вперед и все-таки смог уйти от поражения. На пятой компенсированной минуте появившийся на замену Луис Диас головой замкнул подачу Харви Эллиотта к дальней штанге — 1:1.



Нельзя сказать, что "Лутон" провел весь матч в глухой обороне. "Шляпники", конечно, много защищались и мало владели мячом, но при этом старались огрызаться, и однажды им повезло. Однако однажды повезло и "Ливерпулю", прицел атакующих игроков которого совершенно сбился в этом матче.



"Лутон" — "Ливерпуль". Отчет о матче