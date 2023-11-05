Невилл присоединился к критике Артеты и "Арсенала"

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поддержал возмущение по поводу резких заявлений Микеля Артеты и "Арсенала" о судействе.

После поражения 1:0 от "Ньюкасла" накануне Артета жестко высказался насчет судейства в этом отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще. А сегодня "Арсенал" выпустил заявление в поддержку своего главного тренера.

Как и Майкл Оуэн, Невилл находит такую критику судейства недостойной. Гари вспоминает, что в его времена к судейству тоже были большие вопросы, но никто не позволял себе делать подобных публичных заявлений.

"Я согласен (с недовольством Артеты и "Арсенала") — Хаверц, наверное, должен был покинуть поле".

"Я играл за клуб, чей тренер сходил с ума после матчей, если мы чувствовали, что какое-либо судейское решение было против нас. Ты чувствовал, словно весь мир против нас. Я понимаю это. Каждый нас ненавидит, судьи хотят нас закопать, у них к нам предвзятость. Однако я не помню, чтобы клуб когда-нибудь писал письма, подрывающие систему и все судейское сообщество".

"Когда я оглядываюсь сейчас назад, то не думаю, что мы, игроки, всегда вели себя достойнейшим образом с рефери. Представляя большой клуб, все мы чувствовали, что нам обязаны. Чтобы увидеть это, нужно завершить карьеру".

"Письмо "Арсенала" и даже заявление "Ливерпуля" несколько недель назад (когда решение против них было по-настоящему плохим) ошибочны. Сделайте это приватно. На месте Ховарда Уэбба я бы перестал приносить извинения им и продолжал бы жить с этим. Тренеры и игроки совершают гораздо больше ошибок, чем рефери!" — пишет Невилл в твиттере.


Метки Арсенал, Невилл, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2023 21:00

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  1. superperez101 05.11.2023 22:04 # superperez101
    невилл разжигает
    у него профессия такая

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  2. ray-black 05.11.2023 21:32 # ray-black
    А я с ним согласен. Тренеры и футболисты занимаются не тем чем должны. Я на месте ФА штрафовал бы этих истеричек вплоть до дисквалификации пока не заткнутся. А то прочухали что можно продавить ФА и теперь всякая шелупонь будет по каждому спорному моменту истерики закатывать. Этому Вротете еще его хитрожопая уловка с якобы эпидемией ковида не забылась

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  3. dmitkhar 05.11.2023 21:20 # dmitkhar
    Гэри просто шлуха подзаборная, готова нагнуться перед ФА и просто умолять его наказать

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  4. aaaars 05.11.2023 21:18 # aaaars
    Сравнивает свои времена когда не было ВАР, зачем вообще такой эксперт который обоcрался как тренер где только можно, в испании ныл гораздо больше

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  5. redwhitegun 05.11.2023 21:13 # redwhitegun
    Невилл продолжил перекличку уебанов)

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