Невилл присоединился к критике Артеты и "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поддержал возмущение по поводу резких заявлений Микеля Артеты и "Арсенала" о судействе.

После поражения 1:0 от "Ньюкасла" накануне Артета жестко высказался насчет судейства в этом отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще. А сегодня "Арсенал" выпустил заявление в поддержку своего главного тренера.



Как и Майкл Оуэн, Невилл находит такую критику судейства недостойной. Гари вспоминает, что в его времена к судейству тоже были большие вопросы, но никто не позволял себе делать подобных публичных заявлений.



"Я согласен (с недовольством Артеты и "Арсенала") — Хаверц, наверное, должен был покинуть поле".



"Я играл за клуб, чей тренер сходил с ума после матчей, если мы чувствовали, что какое-либо судейское решение было против нас. Ты чувствовал, словно весь мир против нас. Я понимаю это. Каждый нас ненавидит, судьи хотят нас закопать, у них к нам предвзятость. Однако я не помню, чтобы клуб когда-нибудь писал письма, подрывающие систему и все судейское сообщество".



"Когда я оглядываюсь сейчас назад, то не думаю, что мы, игроки, всегда вели себя достойнейшим образом с рефери. Представляя большой клуб, все мы чувствовали, что нам обязаны. Чтобы увидеть это, нужно завершить карьеру".



"Письмо "Арсенала" и даже заявление "Ливерпуля" несколько недель назад (когда решение против них было по-настоящему плохим) ошибочны. Сделайте это приватно. На месте Ховарда Уэбба я бы перестал приносить извинения им и продолжал бы жить с этим. Тренеры и игроки совершают гораздо больше ошибок, чем рефери!" — пишет Невилл в твиттере.