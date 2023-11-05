Оуэн раскритиковал "Арсенал" и Артету

Бывший нападающий "Ньюкасла" Майкл Оуэн раскритиковал "Арсенал" и его главного тренера Микеля Артету за чрезмерное выражение своего недовольства судейством в матче против "сорок".

После субботнего поражения 1:0 на "Сент-Джеймс Парк" Артета крайне резко высказался насчет уровня судейства в Премьер-Лиге, а сегодня "Арсенал" поддержал Микеля с помощью официального заявления.



Однако Оуэн не одобряет такое поведение, которое он находится еще более вредным для футбола, нежели судейские ошибки.



"Вчерашний матч "Ньюкасла" и "Арсенала" был великолепным зрелищем. Сошлись две команды топ-уровня. Единственными (выражаясь его языком) "постыдными" и "позорными" вещами было поведение Артеты".



"Это обычное явление, которое вредит игре больше, чем любое неверное решение. А то, что клуб сейчас выпускает заявление, жалуясь на стандарты судейства, — это плохо и грустно для команды ранга "Арсенала", совершенно низкосортно", — пишет Оуэн в твиттере.