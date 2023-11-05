"Арсенал" поддержал Артету после критики судейства

"Арсенал" поддержал своего главного тренера Микеля Артету, раскритиковавшего стандарты судейства в Премьер-Лиге после поражения 1:0 от "Ньюкасла".

Артета, напомним, остался шокирован судейским решением засчитать гол Энтони Гордона, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, фола и офсайда.



На следующий день после выезда на "Сент-Джеймс Парк" лондонский клуб выразил поддержку Артете и призвал судейский корпус поработать над улучшением работы рефери.



"Футбольный клуб "Арсенал" всецело поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после очередных неприемлемых судейских ошибок и ошибок VAR в субботу вечером".



"Мы также осознаем те огромные усилия, которые приложили наши игроки и приехавшие на "Сент-Джеймс Парк" болельщики".



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, и все они заслуживают большего. Судейскому корпусу необходимо срочно заняться стандартами судейства и сосредоточиться на действиях, которые позволят всем нам сместить фокус внимания от ретроспективного анализа, попыток найти объяснения и извинений", — гласит заявление "Арсенала".