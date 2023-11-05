Доку: "В этой команде проявлять себя так просто"

Вингер Жереми Доку признался, что раскрыться в "Манчестер Сити" ему помог высокий класс партнеров по команде.

Накануне Доку открыл счет в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (6:1), а также отдал четыре результативные передачи.



Таким образом, 21-летний бельгиец продолжает блистать после своего перехода из "Ренна" за 55.5 млн. фунтов в конце августа.



Сам Доку объясняет свои успехи тем, что команда, в которой он оказался, находится в отличной форме и обладает отличными игроками.



"Я очень горжусь, но в этой команде это так просто, потому что партнеры много перемещаются".



"Каждый показывает свою лучшую игру, а когда ты играешь вместе с игроками топ-уровня, то тебе просто находить правильный пас, находить правильное время для какого-либо действия".



"Это была хорошая игра в моем исполнении, в исполнении команды, поэтому я очень рад", — цитирует Доку The Independent.