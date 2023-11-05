Доку: "В этой команде проявлять себя так просто"

Жереми Доку Вингер Жереми Доку признался, что раскрыться в "Манчестер Сити" ему помог высокий класс партнеров по команде.

Накануне Доку открыл счет в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (6:1), а также отдал четыре результативные передачи.

Таким образом, 21-летний бельгиец продолжает блистать после своего перехода из "Ренна" за 55.5 млн. фунтов в конце августа.

Сам Доку объясняет свои успехи тем, что команда, в которой он оказался, находится в отличной форме и обладает отличными игроками.

"Я очень горжусь, но в этой команде это так просто, потому что партнеры много перемещаются".

"Каждый показывает свою лучшую игру, а когда ты играешь вместе с игроками топ-уровня, то тебе просто находить правильный пас, находить правильное время для какого-либо действия".

"Это была хорошая игра в моем исполнении, в исполнении команды, поэтому я очень рад", — цитирует Доку The Independent.


Метки Доку, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2023 18:00

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