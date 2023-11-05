Почеттино объяснил, почему работа "Челси" сложнее, чем была в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему его нынешняя работа сложнее, нежели в свое время в "Тоттенхэме".

Почеттино с большим успехом тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2014 год, четырежды финишируя в топ-4 Премьер-Лиги и достигнув финала Лиги Чемпионов.



По словам Маурисио, ему помогло то, что омоложение состава в "Тоттенхэме" было постепенным, и молодежи довелось поработать с более опытными игроками, тогда как в "Челси" подобной преемственности поколений не было.



"Повторюсь, это сложно сравнивать, потому что (в "Тоттенхэм") мы пришли за год до ухода Модрича и Бэйла. Они потратили много денег на игроков (на замену Модричу и Бэйлу) и начали молодой проект, опираясь на Харри Кейна, Эрика Дайера, Деле Алли, Райана Мейсона, Набиля Бенталеба и Сона Хен Мина".



"Здесь начало оказалось сложнее, потому что это молодая команда, и найти способ показывать хорошую игру сложнее".



"Мы подвергаем молодых игроков давлению, требуя играть правильным образом. В "Тоттенхэме" у нас поначалу были опытные игроки, и лишь затем мы решили попрощаться с ними, но молодым парням удалось поработать с ними несколько месяцев, четыре или пять, чтобы понять наш стиль работы".



"Затем, спустя несколько месяцев, игроки вроде Харри Кейна начали проявлять себя. Поэтому там было по-другому, и это сложно сравнивать".



"Несомненно, "Челси" — это захватывающий проект, и мы найдем способ добиваться результатов. Наша игра хороша, но нам не хватает конвертировать это в положительные результаты", — цитирует Почеттино Evening Standard.