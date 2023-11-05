Невилл считает, что гол "Ньюкасла" был засчитан правильно
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что гол "Ньюкасла" в матче против "Арсенала" был засчитан правильно.
Единственный гол Энтони Гордона в субботнем матче на "Сент-Джеймс Парк" оставил немало вопросов, потому что системе VAR пришлось проверять это эпизод на выход мяча за пределы поля, офсайд и фол.
Невилл указывает на то, что VAR не нашла подтверждений ни по одному из этих пунктов, поэтому логично, что решение рефери в поле Стюрта Аттуэлла засчитать гол осталось в силе.
"Думаю, решение засчитать гол "Ньюкасла" было правильным".
"Нет убедительного свидетельства, что мяч вышел за пределы поля, там не было фола, а если VAR не может определить офсайд, то принятое рефери решение должно остаться в силе", — написал Невилл в твиттере.
05.11.2023 16:00
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