Невилл считает, что гол "Ньюкасла" был засчитан правильно

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что гол "Ньюкасла" в матче против "Арсенала" был засчитан правильно.

Единственный гол Энтони Гордона в субботнем матче на "Сент-Джеймс Парк" оставил немало вопросов, потому что системе VAR пришлось проверять это эпизод на выход мяча за пределы поля, офсайд и фол.



Невилл указывает на то, что VAR не нашла подтверждений ни по одному из этих пунктов, поэтому логично, что решение рефери в поле Стюрта Аттуэлла засчитать гол осталось в силе.



"Думаю, решение засчитать гол "Ньюкасла" было правильным".



"Нет убедительного свидетельства, что мяч вышел за пределы поля, там не было фола, а если VAR не может определить офсайд, то принятое рефери решение должно остаться в силе", — написал Невилл в твиттере.