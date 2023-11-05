Райя убежден, что гол Гордона нельзя было засчитывать

Голкипер "Арсенала" Давид Райя убежден, что гол в его ворота от нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона нельзя было засчитывать.

Именно гол Гордона на 64-й минуте предрешил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" (1:0).



Райя не уверен, были ли там офсайд, но считает, что мяч вышел за пределы поля в момент подачи мяча Джо Уиллоком, а делавший скидку на автора гола Жоэлинтон фолил на Габриэле Магальяэсе.



"Насколько я мог видеть, мяч вышел из игры, а затем, когда мы вернулись в раздевалку и посмотрели повторы, то увидели большой фол на Габи. Он (Жоэлинтон) толкал его двумя руками в спину, когда Габи собирался вынести мяч".



"С другой стороны, там уже мог быть офсайд, хотя это сложно увидеть. Но в любом случае, мяч вышел из игры и был совершен фол. Засчитать такой гол — это большое решение, которое стоило нам очков. Мы по-настоящему разочарованы".



"Каждый из нас великолепно играл и сражался. Мы делали то, что босс просил от нас: выигрывали дуэли, доставляли мяч вперед. Однако арбитры приняли решение засчитать гол", — цитирует Райю Daily Mail.