"Юнайтед" обратился насчет Саши Боэ

"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос насчет приобретения правого защитника "Галатасарая" Саши Боэ в январе.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает колоссальные проблемы с флангами обороны из-за травм, поэтому главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг настроен пригласить крайнего защитника в зимнее окно.



По информации французского издания RMC Sport, "Юнайтед" уже обратился к "Галатасараю" насчет Боэ, который произвел сильное впечатление на Тен Хага во время матча двух команд на "Олд Траффорд" в Лиге Чемпионов в начале октября.



23-летний француз камерунского происхождения имеет контракт с "Галатасараем" до 2025 года и оценивается в 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).



Еще недавно "Галатасарай" надеялся заключить новый контракт с Боэ, однако переговоры насчет этого зашли в тупик, что повышает вероятность продажи Саши в январе.