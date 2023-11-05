Почеттино: "Возможно, я бы до сих пор работал в "Тоттенхэме"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино допустил, что он бы до сих пор трудился в "Тоттенхэме", если бы не его увольнение в 2019 году.

В ближайший понедельник Почеттино впервые сразится с "Тоттенхэмом" после своего увольнения четыре года назад.

В преддверии этого дерби Маурисио сообщил, что не хотел уходить от "шпор" и лишь подчинился решению президента клуба Даниэля Леви.

"Не я решил уйти из "Тоттенхэма". Мы расстались, потому что я был уволен".

"Но это не критика клуба. Просто есть разница — мы не принимали решение уйти. Возможно, мы бы до сих пор работали там", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 05.11.2023 13:23 # vagifspurs
    Почеттино конечно оставил своё имя жирным шрифтом в истории Тоттенхэма. Кто знает, как будет дальше.. Но, лично Почеттино желаю успехов. Ощущение, что после Тоттенхэма он так и не нашел свой клуб.

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  2. asnural 05.11.2023 13:04 # asnural
    Челси сдох с уходом РА. Сейчас это просто помойка АПЛ

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