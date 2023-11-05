Почеттино: "Возможно, я бы до сих пор работал в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино допустил, что он бы до сих пор трудился в "Тоттенхэме", если бы не его увольнение в 2019 году.

В ближайший понедельник Почеттино впервые сразится с "Тоттенхэмом" после своего увольнения четыре года назад.



В преддверии этого дерби Маурисио сообщил, что не хотел уходить от "шпор" и лишь подчинился решению президента клуба Даниэля Леви.



"Не я решил уйти из "Тоттенхэма". Мы расстались, потому что я был уволен".



"Но это не критика клуба. Просто есть разница — мы не принимали решение уйти. Возможно, мы бы до сих пор работали там", — цитирует Почеттино Evening Standard.