Хаманн советует "Юнайтед" присмотреться к Нагельсманну
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн посоветовал "Манчестер Юнайтед" присмотреться к бывшему главному тренеру "Баварии" и "РБ Лейпциг" Юлиану Нагельсманну.
Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг оказался под колоссальным давлением после неудачного старта сезона, и пресса уже вовсю спекулирует насчет увольнения Эрика.
По слухам, "Юнайтед" проявляет интерес к Рубену Амориму и Зинедину Зидану, однако Хаманн предлагает "красным дьяволам" рассмотреть еще один вариант.
"Нагельсманн был успешен, и он проделал хорошую работу в "Баварии".
"Он является перспективным тренером, который уже продемонстрировал, что может выигрывать трофеи, хотя в Лиге Чемпионов ему не повезло. Он определенно бы произвел хорошее впечатление", — сообщил Хаманн Boyle Sports.
05.11.2023 12:00
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