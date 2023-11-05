Хаманн советует "Юнайтед" присмотреться к Нагельсманну

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн посоветовал "Манчестер Юнайтед" присмотреться к бывшему главному тренеру "Баварии" и "РБ Лейпциг" Юлиану Нагельсманну.

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг оказался под колоссальным давлением после неудачного старта сезона, и пресса уже вовсю спекулирует насчет увольнения Эрика.



По слухам, "Юнайтед" проявляет интерес к Рубену Амориму и Зинедину Зидану, однако Хаманн предлагает "красным дьяволам" рассмотреть еще один вариант.



"Нагельсманн был успешен, и он проделал хорошую работу в "Баварии".



"Он является перспективным тренером, который уже продемонстрировал, что может выигрывать трофеи, хотя в Лиге Чемпионов ему не повезло. Он определенно бы произвел хорошее впечатление", — сообщил Хаманн Boyle Sports.