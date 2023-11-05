"Ливерпуль" вступил в борьбу за Вирца

"Ливерпуль" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

Вирц великолепно выглядит на старте нового сезона, забив пять голов и отдав восемь результативных передач в Бундеслиге и Лиге Европы.



До сих пор главными претендентами на 20-летнего немца считались "Манчестер Сити", "Челси" и "Бавария", однако Daily Star ожидает, что активность "Ливерпуля" может изменить расстановку сил.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Вирца и считает, что его соотечественник мог бы стать преемником для Мохамеда Салаха, который в конце сезона с высокой вероятностью уедет в Саудовскую Аравию.



"Байер", учитывая свое перспективное положение в Бундеслиге, исключает продажу Вирца в январе, но в конце сезона будет открыт к предложениям по своему юному дарованию, оцениваемому в 80 миллионов фунтов.