"Ливерпуль" вступил в борьбу за Вирца
"Ливерпуль" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.
Вирц великолепно выглядит на старте нового сезона, забив пять голов и отдав восемь результативных передач в Бундеслиге и Лиге Европы.
До сих пор главными претендентами на 20-летнего немца считались "Манчестер Сити", "Челси" и "Бавария", однако Daily Star ожидает, что активность "Ливерпуля" может изменить расстановку сил.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Вирца и считает, что его соотечественник мог бы стать преемником для Мохамеда Салаха, который в конце сезона с высокой вероятностью уедет в Саудовскую Аравию.
"Байер", учитывая свое перспективное положение в Бундеслиге, исключает продажу Вирца в январе, но в конце сезона будет открыт к предложениям по своему юному дарованию, оцениваемому в 80 миллионов фунтов.
05.11.2023 10:00
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