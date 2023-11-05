Андре: "Я много слежу за Премьер-Лигой"

Полузащитник "Флуминенсе" Андре признался, что его привлекает Премьер-Лига.

Достоверно известно, что еще минувшим летом приобрести Андре, выступающего на позиции опорника, хотел "Ливерпуль".



Однако Андре заранее договорился с руководством "Флуминенсе", что останется на 2023 год, и это решение себя оправдало, потому что 22-летний бразилец помог своей команде завоевать Кубка Либертадорес.



В преддверии финального матча против "Боки Хуниорс" Андре, которого также сватают в "Арсенал", высказался о своем будущем и допустил смену клуба в январе.



"Я много слежу за Премьер-Лигой. В этой лиге очень высокая конкуренция и большие требования к игрокам. Но сегодня моя мечта в том, чтобы жить день за днем здесь в "Флуминенсе".



"Я не знаю, что случится в будущем. У меня есть долгосрочный контракт с "Флуминенсе", и мне по-настоящему нравится здесь. Я здесь уже 10 лет, поэтому ощущаю себя как дома".



"Я все еще молод, мне только 22 года, поэтому мне не нужно чересчур забегать вперед в своих мыслях. Мне просто нужно продолжать играть в свою лучшую игру, постараться завоевать этот трофей, а в конце сезона посмотрим", — сообщил Андре The Guardian.