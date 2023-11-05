Филлипс — цель номер один "Ювентуса" на январь

"Ювентус" определил полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в качестве своей цели номер один на зимнее трансферное окно.

В своем втором сезоне на "Этихад" Филлипс остается игроком ротации и по-прежнему не имеет шансов пробиться в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы.



Эта ситуация подталкивает Филлипса к смене клуба в январе, потому что Калвин не хочет рисковать своим местом в сборной Англии в преддверии Евро-2024.



Как утверждает Gazzetta dello Sport, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уже попросил боссов своего клуба пригласить Филлипса.



Аллегри надеется, что Филлипс поможет ему справиться с потерей Поля Погба, который попался на допинга, и Николо Фаджоли, который был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки.



Поэтому "Ювентус" рассчитывать взять 27-летнего англичанина в аренду с опцией выкупа.