"Юнайтед" хочет купить Барбозу
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу в январе и готов использовать своего вингера Антони в качестве разменной монеты.
В этом сезоне нападение "Юнайтед" выступает очень слабо, а главным разочарованием является Маркус Рэшфорд, который наколотил 30 мячей в прошлой кампании, тогда как в этой отличился только раз.
Поэтому "Юнайтед" строит планы по приглашению бомбардира в январе, однако правила финансового фейр-плей сильно ограничивают возможности клуба с "Олд Траффорд".
Как утверждает Daily Mirror, на радаре у "Юнайтед" находится Барбоза, который может быть доступен всего за 20 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце 2024 года контракта.
Чтобы склонить "Фламенго" к сделке по 27-летнему бразильцу, "Юнайтед" может предложить взамен возможность аренды Антони.
Купленный летом 2022 у "Аякса" за 86 млн. фунтов Антони не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне и все еще находится под следствием насчет применения физической силы к слабому полу.
Сам Барбоза открыт к возвращению в Европу, где ранее ему не удалось заиграть в "Интере", но "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Милана" в борьбе за игрока.
05.11.2023 07:00
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