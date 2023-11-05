"Юнайтед" хочет купить Барбозу

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу в январе и готов использовать своего вингера Антони в качестве разменной монеты.

В этом сезоне нападение "Юнайтед" выступает очень слабо, а главным разочарованием является Маркус Рэшфорд, который наколотил 30 мячей в прошлой кампании, тогда как в этой отличился только раз.



Поэтому "Юнайтед" строит планы по приглашению бомбардира в январе, однако правила финансового фейр-плей сильно ограничивают возможности клуба с "Олд Траффорд".



Как утверждает Daily Mirror, на радаре у "Юнайтед" находится Барбоза, который может быть доступен всего за 20 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце 2024 года контракта.



Чтобы склонить "Фламенго" к сделке по 27-летнему бразильцу, "Юнайтед" может предложить взамен возможность аренды Антони.



Купленный летом 2022 у "Аякса" за 86 млн. фунтов Антони не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне и все еще находится под следствием насчет применения физической силы к слабому полу.



Сам Барбоза открыт к возвращению в Европу, где ранее ему не удалось заиграть в "Интере", но "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Милана" в борьбе за игрока.