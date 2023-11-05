11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 ноября, двумя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" проиграл только два из 19 последних домашних матчей в высшем дивизионе. Набрав 22 очка в 10 первых турах, "Астон Вилла" оформила свой лучший старт сезона в Премьер-Лиге с 1998/99. "Вилланы" не проиграли ни одной из девяти последних встреч с "лесниками" в Премьер-Лиге (4 победы, 5 ничьих).



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи под вопросом из-за проблем с пахом. Гонсало Монтиель, Фелипе, Данило, Каллум Хадсон-Одои, Дивок Ориги и Крис Вуд травмированы.



Защитник "Виллы" Алекс Морено возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра и может попасть в заявку. Джон Дуран под вопросом. Тайрон Мингс, Джейкоб Мерфи и Эмилиано Буэндиа остаются в лазарете.



ЛУТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лутон" пропускал в каждом из 10 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — всего 20 голов. "Ливерпуль" потерпел только одно поражение в 21 последнем поединке чемпионата — 2:1 от "Тоттенхэма" в сентябре (14 побед, 6 ничьих). "Красные" уступили лишь раз в 10 последних встречах со "шляпниками" во всех соревнованиях (5 побед, 4 ничьи).



"Лутон" по-прежнему вынужден обходиться без Амарии Белла, Риса Берка, Мадса Андерсена, Дэна Поттса, Люка Берри, Джордана Кларка и Альбера Самби Локонги.



"Ливерпуль" позволит нападающему Луису Диасу самостоятельно определиться насчет участия в матче. Энди Робертсон, Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич пока не готовы покинуть лазарет.