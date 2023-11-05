Артета шокирован тем, что гол "Ньюкасла" был засчитан

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что шокирован решением арбитров засчитать гол "Ньюкасла" против его команды.

В субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 1:0.



Система VAR одобрила гол Энтони Гордона на 64-й минуте, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, фола и офсайд, и Артета потрясен таким решением.



"Это позор. Это нелепо. Так это чувствую я, так это чувствует каждый в раздевалке. Невозможно представить количество получаемых нами сообщений о том, что так не может продолжаться. Это нелепо. Мне жаль, но это нелепо".



"Мне тошно. Таково мое ощущение. Мне тошно от того, что я имею к этому отношение".



"Мы должны поговорить о результате, потому что мы должны поговорить о том, как, черт возьми, этот гол был засчитан. Это невероятно. Я чувствую себя неловко".



"Но я обязан выйти сюда и выступить в защиту клуба, потому что это абсолютный позор, что гол был засчитан. Это абсолютный позор".



"Это не гол. В силу многих причин это не гол. Есть более одной причины, почему это не гол. Слишком многое на кону. Мы приложили так много усилий, на этом уровне так сложно сражаться, и когда такое случается, это абсолютный позор. Я чувствую себя неловко".



"Я уже более 20 лет в этой стране, и такой уровень судейства ничуть не соответствует лучшей лиге в мире. Мне жаль", — цитирует Артету Sky Sports.