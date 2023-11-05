Артета шокирован тем, что гол "Ньюкасла" был засчитан

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что шокирован решением арбитров засчитать гол "Ньюкасла" против его команды.

В субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 1:0.

Система VAR одобрила гол Энтони Гордона на 64-й минуте, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, фола и офсайд, и Артета потрясен таким решением.

"Это позор. Это нелепо. Так это чувствую я, так это чувствует каждый в раздевалке. Невозможно представить количество получаемых нами сообщений о том, что так не может продолжаться. Это нелепо. Мне жаль, но это нелепо".

"Мне тошно. Таково мое ощущение. Мне тошно от того, что я имею к этому отношение".

"Мы должны поговорить о результате, потому что мы должны поговорить о том, как, черт возьми, этот гол был засчитан. Это невероятно. Я чувствую себя неловко".

"Но я обязан выйти сюда и выступить в защиту клуба, потому что это абсолютный позор, что гол был засчитан. Это абсолютный позор".

"Это не гол. В силу многих причин это не гол. Есть более одной причины, почему это не гол. Слишком многое на кону. Мы приложили так много усилий, на этом уровне так сложно сражаться, и когда такое случается, это абсолютный позор. Я чувствую себя неловко".

"Я уже более 20 лет в этой стране, и такой уровень судейства ничуть не соответствует лучшей лиге в мире. Мне жаль", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 823

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 05.11.2023 00:31 # gary47
    Ну теперь господа гуннеры побудьте немного в нашей шкуре, как после матча с Тоттенхэмом. Ржали, острили? Теперь вам как, смешно?!

    (ответить)

  2. gameboy 05.11.2023 00:27 # gameboy
    Базарнул

    (ответить)

  3. quart 05.11.2023 00:09 # quart
    Ну рили, судьи из клипа морген - шоу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: