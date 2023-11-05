Артета шокирован тем, что гол "Ньюкасла" был засчитан
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что шокирован решением арбитров засчитать гол "Ньюкасла" против его команды.
В субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 1:0.
Система VAR одобрила гол Энтони Гордона на 64-й минуте, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, фола и офсайд, и Артета потрясен таким решением.
"Это позор. Это нелепо. Так это чувствую я, так это чувствует каждый в раздевалке. Невозможно представить количество получаемых нами сообщений о том, что так не может продолжаться. Это нелепо. Мне жаль, но это нелепо".
"Мне тошно. Таково мое ощущение. Мне тошно от того, что я имею к этому отношение".
"Мы должны поговорить о результате, потому что мы должны поговорить о том, как, черт возьми, этот гол был засчитан. Это невероятно. Я чувствую себя неловко".
"Но я обязан выйти сюда и выступить в защиту клуба, потому что это абсолютный позор, что гол был засчитан. Это абсолютный позор".
"Это не гол. В силу многих причин это не гол. Есть более одной причины, почему это не гол. Слишком многое на кону. Мы приложили так много усилий, на этом уровне так сложно сражаться, и когда такое случается, это абсолютный позор. Я чувствую себя неловко".
"Я уже более 20 лет в этой стране, и такой уровень судейства ничуть не соответствует лучшей лиге в мире. Мне жаль", — цитирует Артету Sky Sports.
05.11.2023 00:05
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Ну теперь господа гуннеры побудьте немного в нашей шкуре, как после матча с Тоттенхэмом. Ржали, острили? Теперь вам как, смешно?!
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Базарнул
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Ну рили, судьи из клипа морген - шоу
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