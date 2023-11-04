Гвардиола сравнил Доку с Месси

Жереми Доку Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил своего вингера Жереми Доку с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси.

В субботу Доку сыграл ключевую роль в победе 6:1 над "Борнмутом", самостоятельно открыв счет, а затем отдав четыре результативные передачи.

Также 21-летний бельгиец совершил четыре успешные обводки — больше, чем весь "Борнмут" вместе взятый. Такой "перфоманс" получил высшую оценку со стороны Гвардиолы.

"Является ли Доку одним из лучших игроков в Премьер-Лиге или Европе? В мире. Я говорил это много раз".

"Он нанес хороший удар после короткого розыгрыша углового, когда забивал первый гол, а в эпизоде со вторым голом сыграл, словно Месси. Как я помню, Месси, находясь в таком положении, исполнял подобное много раз".

"Возможно это чересчур большой комплимент для него! Но он заслуживает этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Борнмут, Гвардиола, Доку, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 330

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 04.11.2023 23:29 # ganinilyha
    Доку 2
    Граф Доку
    Документ
    Сидоку

    (ответить)

  2. superperez101 04.11.2023 23:03 # superperez101
    как он антони в прошлом матче крутанул
    у того аж форсунки потекли

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: